5 электромобилей с пробегом, которые лучше не покупать Сегодня 04:56 — Технологии&Авто

Покупка электрокара с пробегом

Рынок б/у электромобилей привлекает все больше покупателей. Более низкая цена, экономия на топливе и современные технологии кажутся вескими аргументами. Однако не все электрокары одинаково хорошо «стареют», и некоторые модели могут превратиться в дорогие хлопоты.

По данным Consumer Reports, есть не менее пяти моделей, которые следует тщательно проверять или вовсе избегать на вторичном рынке.

Tesla Cybertruck

Несмотря на шумный старт и футуристичный дизайн, Cybertruck не стал образцом надежности. Модель уже получила около десяти отзывов, в том числе из-за проблемы с заклиниванием педали акселератора.

Дополнительный риск — сложность обслуживания. Не у всех СТО есть опыт работы с техникой Tesla, а ремонт может стоить дорого. Состояние батареи и узлов в значительной степени зависит от предыдущего владельца, и при коротком тест-драйве это не всегда видно.

Также стоит учитывать быстрое падение стоимости: за последний год цены на Cybertruck заметно просели, а часть авто долго не находит покупателя.

BMW iX 2023

Электрический кроссовер премиум-класса выглядит убедительно, но версия 2023 года имеет замечание о надежности. Фиксировались отзывы из-за рисков, связанных с аккумулятором, которые могут привести к остановке авто или пожарной опасности.

Владельцы также сообщали о внезапном торможении, самовольной активации круиз-контроля и программных сбоях. После гарантии ремонт такого авто может быть дорогим, что повышает финансовые риски для второго владельца.

Hyundai Ioniq 5 2023

У модели — современный дизайн и технологичный интерьер, но по показателям надежности и удовлетворенности владельцев она получила низкие оценки.

Основные проблемы касаются 12-вольтовой системы и зарядного оборудования. Зафиксированы случаи внезапной разрядки аккумулятора, что даже стало основанием для отзывов. Также владельцы жалуются на нестабильную зарядку, особенно в холодное время, и сбои программного обеспечения.

Genesis GV60 2025

Несмотря на премиальный статус, этой модели предъявлены замечания в плане ее надежности. Среди проблем — дефект наружной обшивки лобового стекла, которая может отпасть во время движения, а также неисправности системы управления зарядкой, которые могут привести к потере питания.

Отдельные владельцы сообщают о сложностях с сервисным обслуживанием и задержках с ремонтом. Без гарантии такое авто может стать финансово обременительным.

Chevrolet Blazer EV 2024

Модель несколько раз отзывалась, а показатель надежности — ниже среднего. Среди проблем — неисправности стояночного тормоза, который может активироваться во время движения.

Также фиксировались сбои центрального дисплея, проблемы с камерой заднего вида, внезапные разрядки аккумулятора и ошибки зарядной системы. При отсутствии гарантии ремонт может обойтись дорого.

