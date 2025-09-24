25 моделей автомобілів, які найшвидше знецінюються за 5 років 24.09.2025, 01:44 — Технології&Авто

25 моделей автомобілів, які найшвидше знецінюються за 5 років

Аналітики компанії iSeeCars оприлюднили рейтинг найгірших інвестицій на автомобільному ринку. До «чорного списку» потрапили 25 моделей, які за п’ять років експлуатації втрачають понад 60% первинної вартості.

Очолив антирейтинг електричний кросовер Jaguar I-Pace з катастрофічним показником 72,2%.

Електрокари та преміум-сегмент: лідери за втратами

Найбільші фінансові втрати чекають на власників електромобілів та автомобілів преміум-класу. Трійка «лідерів» виглядає особливо невтішно:

Jaguar I-Pace — британський електрокросовер програє 72,2% вартості за п’ятирічний період. Головні причини: швидкий розвиток технологій електромобілів та обмежена інфраструктура зарядки. BMW 7 Series — флагманський седан баварської марки втрачає 67,1% первинної ціни. Складне та дороге обслуговування стає головним фактором знецінення. Tesla Model S — навіть культовий електроседан Ілона Маска не уникнув депреціації на рівні 65,2%, що пов’язано з постійним оновленням модельного ряду.

Розкіш, яка дорого коштує

Аналіз показує цікаву закономірність: чим престижніша марка, тим болючіша втрата вартості. До списку фінансових «невдах» потрапили:

Преміум-седани: Audi A8 L (62,7%), Mercedes-Benz S-Class (60,7%)

Розкішні позашляховики: Land Rover Range Rover (62,9%), Cadillac Escalade (61,0%)

Спортивні електрокари: Porsche Taycan (60,1%)

Електромобілі: технологічний прогрес як ворог інвестицій

Особливо показовим є присутність у рейтингу відразу кількох електромобілів. Nissan LEAF втрачає 64,1% вартості, Tesla Model X — 63,4%, а Tesla Model Y — 60,4%. Експерти пояснюють це стрімким розвитком батарейних технологій, що робить старші моделі морально застарілими.

Практичні поради від експертів

Фахівці iSeeCars радять потенційним покупцям звернути увагу на кілька ключових моментів:

Уникайте першого року випуску нових моделей — найбільші втрати чекають саме на них Розрахуйте повну вартість володіння, враховуючи не лише ціну покупки, але й майбутній перепродаж Розгляньте альтернативи в масовому сегменті — їхня депреціація зазвичай більш передбачувана

Цікаво, що низькі ціни на вторинному ринку можуть здаватися привабливими, але насправді це сигнал тривоги. Автомобіль, який швидко дешевшає, зазвичай має приховані проблеми: дорогий сервіс, низьку надійність або швидке моральне застарівання.

🔊 Читати чи слухати? Обирати вам. На Finance.ua вже доступний аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.