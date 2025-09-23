Montblanc представила перший електронний блокнот Сьогодні 03:07 — Технології&Авто

Montblanc представила перший електронний блокнот

Новий Montblanc Digital Paper — це планшет із чорно-білим e-ink дисплеєм та цифровим пером, стилізованим під класичний Meisterstück. Користувач може робити нотатки, малювати чи залишати коментарі в книгах у форматах epub та PDF.

Технічних деталей небагато: у корпусі з алюмінію батарея місткістю 3740 мА·год, хоча час автономної роботи компанія не уточнює. Перо кріпиться на магніті до шкіряної бічної панелі та заряджається бездротово, підтримуючи понад 4000 рівнів чутливості до натиску.

Особливу увагу Montblanc приділила змінним наконечникам пера, що імітують три різні типи паперу.

Раніше компанія експериментувала з цифровим письмом у лінійці Augmented Paper та створювала стилуси для Samsung, але власний e-ink планшет для неї — новий крок. Для тих, хто шукає більше можливостей за менші гроші, на ринку є альтернатива — Remarkable Paper Pro за 629 долларів із підтримкою кольору. Проте Montblanc робить ставку на відчуття ексклюзивності.

Як повідомляє The Verge , пристрій позиціюють як предмет розкоші. Він гармонійно виглядатиме на масивному дубовому столі поряд із золотим іменним жетоном. Для ще більшої елегантності планшет можна оснастити шкіряним футляром з телячої шкіри вартістю 205 доларів.

