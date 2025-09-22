Casio випустила ШІ-пухнастика з «емоціями живої істоти» (відео) Сьогодні 23:03 — Технології&Авто

Casio випустила в США та Великій Британії свого ШІ-«пухнастика» Moflin. Це «розумний компаньйон» із власними емоціями. Така собі сучасна механічна версія Тамагочі з прицілом на ШІ та персоналізовану взаємодію.

Moflin — це компактний м’який робот, керований штучним інтелектом. Пристрій позиціюють як засіб, що надає «заспокійливу присутність» і «тиху підтримку».

Що він уміє? Механічний «пухнастик» вміє рухатися й нахиляти голову, реагувати на світло та дотик, а також «слухати» голоси через вбудований мікрофон. Алгоритми емоційної моделі керують його поведінкою — він може демонструвати діапазон станів: засмучений, збуджений, радісний, тривожний, самотній, спокійний тощо.

Погладжування, обійми або розмови викликають «позитивні» реакції; ігнорування чи раптові рухи — «негативні».

За словами Casio, пристрій може «прив'язуватися» до власника з часом — його реакції адаптуються залежно від взаємодії, ніби формується емоційний зв’язок.

Moflin працює від вбудованого акумулятора близько 5 годин. У комплекті є «ліжко-зарядка» для підзаряджання. Пристрій не любить екстремальних умов — робочий температурний діапазон становить від 5 °C до 35 °C, а вологість повітря має бути не більшою за 80%. Casio також просить не мочити пристрій і не піддавати його сильним температурним стресам.

Moflin може принести емоційний комфорт тим, хто відчуває самотність або потребує простого способу знизити стрес. Інтерактивність (рухи, звукові й тактильні реакції) створює відчуття присутності «тваринки», не вимагаючи живого догляду. Адаптивна поведінка обіцяє, що взаємодія з часом стає більш персоналізованою.

Водночас варто згадати про потенційні емоційні пастки такої терапевтичної ШІ-реалізації та можливі питання приватності. Наприклад, до чого призведе збір голосових даних чи їхнє оброблення. Відповіді на такі питання повинні дати експерти.

ШІ-компаньйон Moflin раніше був доступний лише в Японії, а тепер Casio офіційно пропонує його за $429 в США та £369 у Великій Британії.

