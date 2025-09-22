0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Casio випустила ШІ-пухнастика з «емоціями живої істоти» (відео)

Технології&Авто
29
Casio випустила ШІ-пухнастика з «емоціями живої істоти» (відео)
Casio випустила ШІ-пухнастика з «емоціями живої істоти» (відео)
Casio випустила в США та Великій Британії свого ШІ-«пухнастика» Moflin. Це «розумний компаньйон» із власними емоціями. Така собі сучасна механічна версія Тамагочі з прицілом на ШІ та персоналізовану взаємодію.
Moflin — це компактний м’який робот, керований штучним інтелектом. Пристрій позиціюють як засіб, що надає «заспокійливу присутність» і «тиху підтримку».
Що він уміє? Механічний «пухнастик» вміє рухатися й нахиляти голову, реагувати на світло та дотик, а також «слухати» голоси через вбудований мікрофон. Алгоритми емоційної моделі керують його поведінкою — він може демонструвати діапазон станів: засмучений, збуджений, радісний, тривожний, самотній, спокійний тощо.
Погладжування, обійми або розмови викликають «позитивні» реакції; ігнорування чи раптові рухи — «негативні».
Читайте також
За словами Casio, пристрій може «прив'язуватися» до власника з часом — його реакції адаптуються залежно від взаємодії, ніби формується емоційний зв’язок.
Casio випустила ШІ-пухнастика з «емоціями живої істоти» (відео)
Moflin працює від вбудованого акумулятора близько 5 годин. У комплекті є «ліжко-зарядка» для підзаряджання. Пристрій не любить екстремальних умов — робочий температурний діапазон становить від 5 °C до 35 °C, а вологість повітря має бути не більшою за 80%. Casio також просить не мочити пристрій і не піддавати його сильним температурним стресам.
Moflin може принести емоційний комфорт тим, хто відчуває самотність або потребує простого способу знизити стрес. Інтерактивність (рухи, звукові й тактильні реакції) створює відчуття присутності «тваринки», не вимагаючи живого догляду. Адаптивна поведінка обіцяє, що взаємодія з часом стає більш персоналізованою.
Водночас варто згадати про потенційні емоційні пастки такої терапевтичної ШІ-реалізації та можливі питання приватності. Наприклад, до чого призведе збір голосових даних чи їхнє оброблення. Відповіді на такі питання повинні дати експерти.
ШІ-компаньйон Moflin раніше був доступний лише в Японії, а тепер Casio офіційно пропонує його за $429 в США та £369 у Великій Британії.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems