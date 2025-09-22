Гендиректор Apple заявив, що підвищення цін на нові iPhone не пов’язане з митами Трампа Сьогодні 22:07 — Особисті фінанси

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що подорожчання нових моделей iPhone не пов’язане з митами, які запровадив президент США Дональд Трамп на інші країни.

Про це він розповів у розмові з телеканалом CNBC

«Щоб внести ясність, підвищення мит не вплинуло на ціни (на нові iPhone. — Ред.)», — наголосив Кук.

Як зазначається, цього місяця компанія Apple підвищила ціну на модель iPhone 17 Pro на 100 дол., залишивши без змін ціни на інші базові моделі смартфонів.

Багато аналітиків очікували зростання цін, попри спроби Кука уникнути впливу мит.

Щоб обійти тарифи Трампа, Apple переорієнтувала свій ланцюг постачання, імпортуючи iPhone до США з країн з нижчими митами, таких як Індія та В’єтнам. Раніше більшість продукції компанії виробляли в Китаї.

У CNBC також нагадали, що у серпні Кук публічно з’являвся разом із Трампом на тлі зобов’язання компанії виділити щонайменше 600 млрд дол. на підтримку виробництва в США та американських постачальників.

