Більшість європейців не бажають погоджуватися на зниження зарплати, щоб працювати з дому

Більшість працівників єврозони не погодилися б на зниження заробітної плати, щоб зберегти можливості дистанційної роботи.

Таке виявило опитування Європейського центрального банку, що суперечить іншим дослідженням, які дійшли висновку, що працівники відмовляться від більшої частини свого доходу, пише reuters

Частка європейців, які хоча б іноді працюють з дому, подвоїлася до 22% з 2019 року, навіть попри те, що фірми все ще обговорюють та коригують політику дистанційної роботи.

«Середня знижка заробітної плати, на яку погодилися б працівники, працюючи два-три дні на тиждень з дому, становить 2,6%», — йдеться у статті ЄЦБ в Економічному бюлетені.

ЄЦБ, який регулярно проводить опитування серед пересічних споживачів, виявив:

що близько 70% працівників не погодилися б на будь-яке зниження заробітної плати за роботу з дому,

3% погодилися б на зниження заробітної плати від 1% до 5%,

погодилися б на зниження заробітної плати від 1% до 5%, 8% погодилися б на зниження від 6% до 10%.

Опитування показало, що працівники, які частіше працюють з дому, схильні погоджуватися на вищу зарплату, щоб зберегти свій поточний графік роботи.

Але навіть тоді люди, які працюють повністю віддалено, готові погодитися на зниження заробітної плати лише на 4,6%, зазначив банк.

Довідка Finance.ua:

Середня зарплата у Польщі станом на початок 2025 року після вирахування становить 6 201,37 злотих (загалом 8 613,14 злотих). Це трохи більше 68 тисяч гривень. Так, під час пошуку роботи слід врахувати, що у вакансіях переважно вказують зарплату до вирахування податків і соціальних внесків, які можуть складати до 32% суми.

станом на початок 2025 року після вирахування становить 6 201,37 злотих (загалом 8 613,14 злотих). Це трохи більше 68 тисяч гривень. Так, під час пошуку роботи слід врахувати, що у вакансіях переважно вказують зарплату до вирахування податків і соціальних внесків, які можуть складати до 32% суми. Середня річна зарплата у Німеччині на початку 2025 року становила 50 493 євро, тобто, на місяць близько 4 200 євро (195 тисяч гривень). Це до вирахування податків й соціальних внесків. Їхня сума може бути різною і залежить від багатьох факторів.

на початку 2025 року становила 50 493 євро, тобто, на місяць близько 4 200 євро (195 тисяч гривень). Це до вирахування податків й соціальних внесків. Їхня сума може бути різною і залежить від багатьох факторів. Середня зарплата у Чехії д о відрахування податків становить 46 557 крон на місяць (87 тис. гривень). На руки «чистими» працівники отримують в середньому 41 739 крон (78 тис. гривень).

о відрахування податків становить 46 557 крон на місяць (87 тис. гривень). На руки «чистими» працівники отримують в середньому 41 739 крон (78 тис. гривень). Середня зарплата в Іспанії становить 1600−1800 євро на місяць (74−83 тис. гривень). Найбільше отримують фахівці IT-сфери, лікарі та працівники промислової галузі. Для більшості робіт потрібна хоча б базова іспанська.

