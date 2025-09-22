Перший круїз для соло-мандрівників (фото, маршрут та ціни) Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Перший круїз для соло-мандрівників (фото, маршрут та ціни)

Перший в історії круїзний лайнер, призначений для індивідуальних подорожей, буде спущено на воду у 2027 році.

«MS George Eliot» запропонує нові 15-денні маршрути — найдовші одиночні річкові круїзи в історії.

Перші окремі гості зможуть вирушити в плавання на 110-метровому кораблі від Riviera Travel з червня 2027 року, пише dailymail

Що там буде

Судно має 70 кают та люксів, включаючи каюти з французькими балконами, люкси підвищеної комфортності та люкси з балконами класу люкс.

Він оформлений в стилі п’ятизіркового бутик-готелю з використанням деревини твердих порід, полірованих металів та італійських тканин, що надає йому відчуття розкоші.

Гості матимуть безліч варіантів харчування, зокрема головний ресторан із відкритими місцями для сидіння, шведський стіл та вечерю з чотирьох страв. Також будуть бістро та панорамний лаунж-бар з видом на річку під час обіду.

На борту також є безліч зручностей, зокрема оздоровча зона з масажем та послугами салону краси.

Судно може вмістити приблизно 132 пасажирів і призначене для тих, хто шукає самостійної подорожі.

Це відбувається на тлі рекордного зростання попиту на індивідуальні подорожі.

Згідно з дослідженням confused.com, кількість пошукових запитів «поради щодо подорожей на самоті» за останній рік зросла на вражаючі 5043 відсотки.

Riviera Travel зафіксувала 66-відсоткове зростання бронювань індивідуальних річкових круїзів через торгових партнерів у річному обчисленні, причому на індивідуальних мандрівників зараз припадає майже 13% усіх бронювань.

Новий корабель пропонуватиме низку восьмиденних маршрутів, а також 15-денних поїздок.

Блакитний Дунай для самотніх мандрівників, які відвідують Відень, Будапешт та Зальцбург протягом 8 днів, коштуватиме від 2899 фунтів стерлінгів з особи.

Інші восьмиденні поїздки включають круїз по Рейну до Швейцарії від 3499 фунтів стерлінгів з особи.

Філ Халла, генеральний директор Riviera Travel, каже: «Це знакова подія не лише для Riviera, а й для всієї індустрії річкових круїзів».

«Запуск на воду MS George Eliot, першого річкового круїзного судна, яке обслуговує виключно індивідуальних гостей, дозволяє нам запропонувати незалежним мандрівникам вибір та можливості, яких не пропонує жоден інший оператор».

