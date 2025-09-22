Понад 50% поляків позитивно ставляться до перебування українців у Польщі — опитування Сьогодні 20:23 — Особисті фінанси

позитивно оцінили перебування українців у Польщі 52,7% громадян країни. Як йдеться в опитуванні центру United Surveys для видання Wirtualna Polska перебування українців у Польщі 52,7% громадян країни.

Хоча за останні два роки їх частка зменшилася на близько 12%.

Як ви оцінюєте присутність українців в Польщі, зокрема те, яким чином вони інтегруються з польським суспільством?

52,7% поляків відповіли позитивно, а 37% - негативно.

Найбільш позитивно до присутності українців в Польщі ставляться виборці правлячої ліволіберальної коаліції — 62% поляків, серед виборців правоконсервативних опозиційних партій цей відсоток є суттєво нижчим — 49%.

У вересні 2023 року 64,4% поляків позитивно висловлювалися щодо перебування українців в Польщі, а в січні цього року ця частка становила 55,3%.

Водночас за цей час зросла кількість тих, хто негативно оцінює перебування українців: у вересні 2023 року їх кількість становила 29,5%, у січні цього року — 33%, а у вересні — 37%.

Думка експерта

Польський експерт, директор Інституту публічних справ Яцек Кухарчик переконаний, що на зростання критичних настроїв щодо українців вплинули два фактори:

використання польським політичним класом українських тем у виборчих кампаніях,

також антиукраїнська дезінформація, яку поширюють в Польщі російські боти та проросійські блогери.

Станом на сьогодні в Польщі може перебувати понад 2 мільйони громадян України, з яких близько мільйона приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше Прикордонна служба Польщі повідомила про зростання кількості молодих українців віком від 18 до 22 років, які прибувають до країни після зміни правил виїзду з України.

За словами речника Бещадського відділення Прикордонної служби Польщі Пйотра Закєляжа, з 28 серпня по 3 вересня через підкарпатські переходи приїхали 6100 українців віком від 18 до 22 років, а виїхали — 2000. Тижнем раніше в’їхало близько 500 осіб, а виїхало понад 650.

