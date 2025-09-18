Польща планує запустити залізничне сполучення з Одесою Сьогодні 17:23

Новий президент Агентства промислового розвитку Польщі Бартломей Бабушка наголошує, що пріоритетом ARP буде створення логістичного сполучення між Польщею та Україною, пише inpoland.

На його думку, ці інвестиції відкриють Польщі доступ до ринків Близького Сходу.

Агентство долучилося до Team Poland щодо питань відбудови України. На його думку, Польща повинна продовжувати свої «тверді, вимогливі та партнерські» переговори з Україною.

Він зазначив, що в робочих групах тривають обговорення щодо розробки переліку інвестиційних проектів.

Він наголосив, що вкрай важливо створити логістичне сполучення між Сілезією через Малопольщу та Україною, а саме до Одеси. Як пояснив голова ARP, якщо Україна розглядає вступ до ЄС, це не може бути зроблено за «широкою колією». Він навів як приклад Азербайджан, де поруч прокладені дві колії: широка та вузька.

Він пояснив, що це досить вартісна інвестиція, оскільки для побудови колії потрібно буде придбати землю вздовж колій, що простягаються на понад 800 км від Львова до Одеси.

Президент Агентства промислового розвитку (ARP) визнав, що з українською стороною вже відбулися переговори щодо вузькоколійної залізниці до Одеси. Він зазначив, що ключовим елементом планів ARP у цьому відношенні є розширення залізничного терміналу у Славкові, яке має бути завершено протягом двох років.

Як він зазначив, Польща має бути добре підготовлена ​​до запуску таких проєктів після закінчення війни в Україні.

