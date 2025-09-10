0 800 307 555
Польща посилює контроль за шкільною відвідуваністю: штрафи до 50 тис. злотих

Світ
10
З початком нового навчального року польські школи запровадили оновлені правила відвідуваності, що значно підвищують відповідальність батьків за систематичне навчання дітей.
Про це пише видання Ukraine Puls.
Раніше вважалося критичним, якщо учень пропускав 50% уроків за місяць. Тепер поріг знижено: відсутність понад 25% занять протягом навчального року автоматично розглядається як порушення обов’язку навчання.

Фінансові наслідки для батьків

  • За кожен випадок систематичних прогулів батьки можуть отримати штраф до 10 тисяч злотих.
  • У разі повторних порушень загальна сума штрафів може сягати 50 тисяч злотих, що створює серйозний фінансовий тиск на сім’ї.
Рішення про те, чи є відсутність дитини поважною, залишається за керівництвом школи. Це означає, що навіть у спірних ситуаціях остаточне слово має адміністрація навчального закладу.
Чому це важливо

Міністерство освіти Польщі підкреслює, що регулярна присутність на уроках критично важлива, особливо для точних наук, таких як математика, де пропуск занять може суттєво ускладнити засвоєння наступного матеріалу.
Водночас серед батькыв нові правила викликали неоднозначну оцінку:
  • прихильники впевнені, що це підвищить якість освіти та дисципліну;
  • критики побоюються надмірного тиску на сім’ї, особливо коли існують об’єктивні причини для пропусків.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, у Польщі підготували зміни до законопроєкту, що стосуються виплат допомоги 800+ іноземцям;
  • згідно з проєктом, право іноземців на отримання виплати щомісяця перевірятиме Заклад соціального страхування (ZUS), а головним критерієм для отримання допомоги буде наявність роботи;
  • з 29 серпня 2025 року розпочалися перші виплати за програмою Aktywny Rodzic. Зокрема, вона доступна і для українців. Призначення допомоги не залежить від доходу, але передбачає виконання низки умов.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
