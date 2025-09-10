Польща посилює контроль за шкільною відвідуваністю: штрафи до 50 тис. злотих Сьогодні 09:37 — Світ

Польща посилює контроль за шкільною відвідуваністю: штрафи до 50 тис. злотих

З початком нового навчального року польські школи запровадили оновлені правила відвідуваності, що значно підвищують відповідальність батьків за систематичне навчання дітей.

Про це пише видання Ukraine Puls.

Раніше вважалося критичним, якщо учень пропускав 50% уроків за місяць. Тепер поріг знижено: відсутність понад 25% занять протягом навчального року автоматично розглядається як порушення обов’язку навчання.

Фінансові наслідки для батьків

За кожен випадок систематичних прогулів батьки можуть отримати штраф до 10 тисяч злотих.

У разі повторних порушень загальна сума штрафів може сягати 50 тисяч злотих, що створює серйозний фінансовий тиск на сім’ї.

Рішення про те, чи є відсутність дитини поважною, залишається за керівництвом школи. Це означає, що навіть у спірних ситуаціях остаточне слово має адміністрація навчального закладу.

Чому це важливо

Міністерство освіти Польщі підкреслює, що регулярна присутність на уроках критично важлива, особливо для точних наук, таких як математика, де пропуск занять може суттєво ускладнити засвоєння наступного матеріалу.

Водночас серед батькыв нові правила викликали неоднозначну оцінку:

прихильники впевнені, що це підвищить якість освіти та дисципліну;

критики побоюються надмірного тиску на сім’ї, особливо коли існують об’єктивні причини для пропусків.

