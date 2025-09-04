0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українцям стати на біржу праці в Польщі: умови та обов’язки

Світ
6
Як українцям стати на біржу праці в Польщі: умови та обов’язки
Як українцям стати на біржу праці в Польщі: умови та обов’язки
Українці все активніше шукають роботу в Польщі, і одним із варіантів офіційного працевлаштування є реєстрація на місцевій біржі праці. Це не лише допомагає знайти вакансію, а й відкриває доступ до певних пільг та соціальної підтримки.
Як громадянам України стати на біржу праці в Польщі — розповідаємо із посиланням на видання UAinKrakow.pl.

Переваги офіційного статусу безробітного

Українці, які легально перебувають у Польщі й зареєструвалися у воєводських чи повітових центрах зайнятості, можуть отримати низку переваг:
  • доступ до вакансій, які пропонуються виключно зареєстрованим безробітним;
  • консультації з планування кар’єри;
  • гранти на навчання та безкоштовні курси (за умови підтвердження від роботодавця, що вони допоможуть у працевлаштуванні);
  • медичне страхування NFZ, яке оплачує держава і яке поширюється на подружжя та дітей до 26 років;
  • спеціальні виплати для батьків, які самостійно виховують дітей до 7 років.
Читайте також

Як зареєструватися в центрі зайнятості

Зробити це можна двома шляхами:
1. Особисто — у центрі за місцем проживання, заповнивши анкету та надавши оригінали документів:
  • паспорт;
  • номер PESEL;
  • свідоцтва про народження або паспорти дітей;
  • PESEL дітей;
  • номер банківського рахунку.
2. Онлайн — на сторінці praca.gov.pl.
У цьому випадку до електронної заяви варто буде додати скани всіх документів, необхідних для реєстрації. Заяву та додатки треба надсилати за допомогою безпечного електронного підпису.
Під час реєстрації центри зайнятості запитують таку інформацію:
  • особисті дані та контакти;
  • відомості про сімейний стан і дітей;
  • освіту, знання мов, професійні навички;
  • попередні місця роботи та причини звільнення;
  • бажану професію та курси для навчання;
  • інформацію про пільги чи допомогу, яку вже отримує людина в Польщі.

Зобов’язання безробітних

Після реєстрації необхідно дотримуватись правил:
  • приходити у центр зайнятості у призначений час;
  • повідомляти про будь-які доходи протягом 7 днів;
  • інформувати про виїзд за кордон чи інші обставини, що заважають працювати;
  • пояснювати причини неявки на зустрічі чи співбесіди;
  • подавати листок непрацездатності у разі хвороби;
  • повідомляти про початок навчання, профінансованого громадою чи державою.
Статус безробітного надається з дня реєстрації і може бути втрачений, якщо людина не виконує свої зобов’язання або офіційно працевлаштовується. При цьому зареєструватися можна лише в одному центрі зайнятості.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems