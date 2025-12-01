0 800 307 555
З 1 грудня змінилися правила реєстрації українців у Берліні

Берлін оновлює первинну реєстрацію громадян України. Нововведення починають діяти з 1 грудня і стосуються всіх, хто щойно прибуває до міста та потребує реєстрації, тимчасового розміщення й подальшого оформлення документів.
Про зміни офіційно повідомляє портал столиці berlin.de.
Розповідаємо про новий порядок реєстрації та всі етапи, які тепер потрібно пройти.

Перший етап — звернення до Ankunftszentrum на Oranienburger Str. 285

Кожен новоприбулий українець має зареєструватися в Ankunftszentrum на Oranienburger Str. 285 (Haus 22, Info-Point). Тут громадяни України отримуватимуть першу консультацію та основні документи, потрібні для подальших процедур.
У центрі діє важлива вимога: сюди не допускають людей із домашніми тваринами. Так само і тимчасові прихистки LAF не можуть приймати сім’ї з тваринами, тому українцям радять заздалегідь продумати приватну перетримку власним коштом.
Також на місці можуть надати короткочасний прихисток, провести інфекційний скринінг та базовий медичний огляд.

Як працюватиме центр у Tegel

Після первинного етапу всі заявники скеровуються до центру в Tegel. Там проходять:
  • повна реєстрація;
  • співбесіда безпекового характеру;
  • розподіл до тимчасового житла.
Головною зміною є те, що з 1 грудня центр у Tegel приймає лише за попереднім записом, у будні з 8:00.
Дістатися до Tegel можна шатлом, який відправляється з Ankunftszentrum. Після оформлення людині можуть надати місце у готелі або прихистку. Тим, хто потребує догляду, допоможуть оформити підтримку формату Pflege-Unterstützung.
Дії після завершення реєстрації

Коли всі етапи в Ankunftszentrum і Tegel пройдено, українці повинні самостійно подати заяви на отримання соціальної допомоги (у Sozialamt або Jobcenter) та оформлення дозволу на перебування за § 24 AufenthG (онлайн у LEA, щоб отримати Fiktionsbescheinigung).
Раніше ми повідомляли, що після завершення бойових дій в Україні постане питання про повернення українських шукачів притулку додому. Водночас їх не змушуватимуть залишати ФРН у стислі терміни та без урахування індивідуальних обставин.
За матеріалами:
visitukraine.today
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
