Укрзалізниця запускає нові потяги до Німеччини (розклад)

Казна та Політика
61
В новому графіку руху 2025−2026 років, завдяки співпраці з польськими та німецькими партнерами, Укрзалізниця синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини.
Про це повідомляє компанія.
З грудня 2025 року транскордонне сполучення між Німеччиною та Польщею зросте на 54% — замість 11 прямих потягів курсуватиме 17.
Поїзд № 51К Київ — Перемишль.
Прибуття о 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемишль — Лейпциг (відправлення 07:12).У Лейпцигу — великому залізничному хабі Саксонії — доступні швидкісні поїзди по всій Європі.
Поїзд № 63/64 Харків — Перемишль
Прибуття до Перемишля: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемишль — Прага — Мюнхен (відправлення 17:51), що є прямим шляхом до столиці Баварії через Прагу.
Поїзд № 31/32 Запоріжжя — Перемишль
Прибуття до Перемишля: 08:18. Пасажири поїзда, що прямує через Запоріжжя, Дніпро мають майже годину, щоб пересісти на EC58 Galicja Перемишль — Берлін (відправлення 09:09), що є одним із найпопулярніших маршрутів до німецької столиці.
Пересадки у Холмі№ 119/120 Дніпро — Холм (з двома пересадками)
Прибуття: 18:08, далі пересадка на поїзд № 440 до Устки, який відправляється о 18:18. А о 21:31 пасажирам доведеться пересісти у Варшаві Центральній 21:31 на поїзд Варшава — Берлін — Свіноуйсьце, аби вже о 6:00 ранку бути у німецькій столиці.
До Берліна також можна дістатися нічними поїздами EC430 та ЕС440, які відправляються з Перемишля та Холма відповідно. Укрзалізниця продовжує розширювати міжнародні сполучення та синхронізувати їх з рейсами європейських залізниць.
Нагадаємо, станом на кінець 2024 року в Німеччині проживало понад 1,14 млн українців, які отримали тимчасовий захист.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
