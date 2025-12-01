0 800 307 555
укр
Уряд переформатує програму «Власна справа» у 2026 році

Казна та Політика
В Україні планують переформатувати державну програму «Власна справа». Держава має намір підтримувати бізнеси, що демонструють зростання, надаючи їм нові гранти без необхідності чекати повного погашення податкових зобов’язань.
Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев на форумі «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», який проходить за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), передає Delo.ua.
За словами міністра, головна мета змін полягає у подоланні довгострокових труднощів, з якими стикаються підприємства, зокрема у придбанні основного обладнання.
Він зазначив, що гранти мають спрямовуватися саме на обладнання, а сировину підприємства зможуть докуповувати самостійно.

Підтримка бізнесу, що зростає

Мінекономіки планує вдосконалити умови програми, щоб стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу.
За словами Соболева, підприємства, що демонструють зростання обороту та збільшення кількості працівників, зможуть отримувати нові гранти без вимоги чекати повного погашення податкових зобов’язань.
Такий механізм має посилити бізнес-динаміку, адже держава надаватиме додаткову підтримку тим, хто вже показує успіхи.
Переформатування програми «Власна справа» заплановане на січень-лютий 2026 року.
Нагадаємо, «Власна справа» — це урядова грантова програма, яка надає безповоротну фінансову допомогу від держави українцям для створення або розширення власного бізнесу. Вона є частиною проєкту «єРобота» і спрямована на розвиток мікро- та малого бізнесу та створення нових робочих місць.
Раніше Finance.ua з посиланням на Міністерство економіки писав, що Кабінет Міністрів ухвалив уніфікований формат і перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подають у межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу.
На початку новий підхід застосовуватиметься до програми Власна справа та до програми Гранти для ветеранів і членів їхніх родин, які адмініструє Державна служба зайнятості.
Нові вимоги почнуть діяти з дня оприлюднення постанови. Водночас вони не стосуватимуться заявок, поданих до набрання чинності документом.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
