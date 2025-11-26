Гранти на бізнес: уряд змінив підхід до відбору учасників програм Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Гранти на бізнес: уряд змінив підхід до відбору учасників програм

Кабінет Міністрів ухвалив уніфікований формат і перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подають у межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

На початку новий підхід застосовуватиметься до програми Власна справа та до програми Гранти для ветеранів і членів їхніх родин, які адмініструє Державна служба зайнятості.

Нові вимоги почнуть діяти з дня оприлюднення постанови. Водночас вони не стосуватимуться заявок, поданих до набрання чинності документом.

Навіщо запровадили єдиний формат

Уніфікований підхід полегшує подання документів і робить розгляд заявок швидшим та зрозумілішим. Підприємці отримують чіткий перелік даних, які потрібно подати. Держава отримує однакову структуру для об’єктивного аналізу та порівняння проєктів.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев пояснив, що однаковий формат бізнес-планів дає змогу бачити повну картину. За його словами, стає зрозуміло, які проєкти планують створити робочі місця, коли вони можуть окупитися і які податки можуть надійти до громад.

Що містить бізнес-план

Бізнес-план формують за затвердженим набором даних. Документ включає:

опис проєкту та обґрунтування необхідності державної підтримки;

фінансові прогнози, зокрема доходи, витрати та розрахунок точки беззбитковості;

інвестиційний план і кадрову структуру;

аналіз ризиків;

очікувані соціально-економічні результати.

Для об’єктивної оцінки держава використовує стандартизований набір показників. Він містить:

планову кількість нових робочих місць;

прогноз податкових надходжень (ПДФО, ЄСВ, податок на прибуток, земельний податок);

період окупності в місяцях.

Ці показники дають змогу порівнювати між собою подані заявки і визначати проєкти з найвищою ефективністю.

Як подати бізнес-план

Бізнес-план подають онлайн у форматі PDF. Документ підписують кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом.

Заступник міністра та CDTO Мінекономіки Олександр Циборт повідомив, що уніфікований формат є першим етапом. Наступним кроком планують створити інтерактивний шаблон бізнес плану. Він матиме підказки, автоматичні розрахунки та вбудовані джерела даних, що допоможе підприємцям з різним рівнем фінансової підготовки.

Для яких програм діятимуть нові вимоги

Єдиний формат бізнес планів поширюється на програми підтримки малого та середнього підприємництва.

Вимоги стосуються програм, які регулює постанова № 738. Зокрема, це програма Власна справа та програма Гранти для ветеранів і членів їхніх родин.

