Lifecell збільшує обсяги інтернету для деяких клієнтів: деталі Сьогодні 16:16 — Особисті фінанси

З 26 листопада 2025 року мобільний оператор lifecell запроваджує нові умови акції «Гігабайти без кордонів». Вона дозволяє українським абонентам користуватися мобільним інтернетом у десятках країн Європи та світу без додаткової оплати. Оновлення стосуються всіх тарифів з роумінговими можливостями та базових пакетів, де інтернет у 7 країнах надається як додатковий бонус.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Оператор змінив обсяги інтернету у двох категоріях:

основний обсяг для використання у 35 країнах;

додаткові гігабайти для 7 країн.

Назва тарифу Обсяг інтернету, доступного для використання у 35 країнах Додатковий обсяг інтернету, доступного для використання у 7 країнах Максі Роумінг 10 10 Мега Роумінг 8 17 Просто Лайф Роумінг 1 1 Смарт Лайф Роумінг 10 10 Вільний Лайф Роумінг 11 14 Platinum Лайф Роумінг 10 20 Потужний Роумінг 2 8 Вільний Лайф. Регіон Роумінг 12 13 Жара Лайт Роумінг 13 7 Смарт Сім’яРоумінг 10 20 Максі - 10 Мега - 17 Просто Лайф - 7 Смарт Лайф - 10 Вільний Лайф - 14 Platinum Лайф - 20 Потужний - 8 Вільний Лайф. Регіон - 13 Жара Лайт - 7 Смарт Сім’я - 20 Ґаджет Планшет - 13 Ґаджет Роутер - 18

У яких країнах діятимуть оновлені умови

35 країн основного обсягу: Австрія, Бельгія, Болгарія, Ватикан, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Італія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція та Швейцарія.

7 країн додаткового обсягу: Велика Британія, Ліхтенштейн, Молдова, Норвегія, Туреччина, Чорногорія та Швейцарія.

Нові обсяги почнуть діяти після нарахування наступного пакета послуг на 4 тижні, починаючи з 26 листопада 2025 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що lifecell з листопада змінює тарифні плани.

З 1 листопада 2025 року тарифні плани «VIP ULTRA» післяоплата, «SMS Світ», «Партнер 190» «Партнер 250», «Бізнес Старт», «Бізнес Старт» післяоплата, «Бізнес Свобода», «Бізнес Свобода» післяоплата, «Бізнес Преміум», «Бізнес плюс 169», «Бізнес плюс 169» післяоплата та продовження обслуговування корпоративних абонентів будуть закриті.

