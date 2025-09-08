0 800 307 555
У Польщі оновили законопроєкт про 800+: до чого готуватися українцям

Світ
2
Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик презентував ключові зміни до законопроєкту, що стосуються виплат допомоги 800+ іноземцям. Документ уже схвалив Постійний комітет Ради Міністрів і найближчим часом його винесуть на розгляд уряду, пише inpoland.net.

Що змінюється

  • Згідно з проєктом, право іноземців на отримання виплати щомісяця перевірятиме Заклад соціального страхування (ZUS).
  • Головний критерій — наявність роботи.
  • Якщо людина офіційно працювала у попередньому місяці, гроші надходитимуть на рахунок. У разі відсутності працевлаштування виплата не здійснюватиметься.

Виплати для дітей з інвалідністю

Окремий блок законопроєкту присвячений дітям з інвалідністю. Допомога 800+ буде надаватися усім, хто має польський документ, що підтверджує інвалідність, незалежно від громадянства батьків.

Подальша процедура

Текст законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів щодо підтвердження права іноземців на сімейні виплати та умов надання допомоги громадянам України» вже опублікований на сайті Центру урядового законодавства. За словами Дущика, більшість положень узгоджені, залишилися лише технічні правки, які внесуть до засідання Ради Міністрів. Мета нових правил — стимулювати іноземців до працевлаштування в Польщі.
Очікується, що найближчим часом документ розгляне Сейм, а після цього — Сенат. Утім, застерігає заступник міністра, можливе вето президента Кароля Навроцького може створити «масштабний хаос» у питанні легалізації іноземців та їх доступу до ринку праці.
За даними ZUS, у липні 2025 року виплату 800+ отримували 276,6 тис. дітей іноземців, серед яких 224,7 тис. — громадяни України.
Нагадаємо, у Польщі розглядають можливість скасування програми «800+» для українських біженців, яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих на кожну дитину.
Зміни можуть позбавити тисячі українських родин важливої фінансової підтримки на оренду житла, харчування та інші потреби дітей.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Payment systems