Нові виплати на дітей у Польщі: хто отримає 1500 злотих — Finance.ua

Нові виплати на дітей у Польщі: хто отримає 1500 злотих
Ще до початку навчального року, з 29 серпня 2025 року, розпочнуться перші виплати за програмою Aktywny Rodzic. Зокрема, вона доступна і для українців. Призначення допомоги не залежить від доходу, але передбачає виконання низки умов.
Що таке Aktywny Rodzic
Програму формально запустили у жовтні 2024 року. Вона оновлює Сімейний опікунський капітал (RKO) та розширює дофінансування перебування дітей у яслах:
- доплата за ясла зростає з 400 до 1500 злотих,
- виплати тепер нараховуються і на першу дитину.
Три напрями підтримки
1. Aktywnie w pracy:
- 1500 злотих на місяць протягом двох років (з 12-го до 35-го місяця життя дитини), якщо батьки виходять на роботу до 3-річного віку дитини;
- для дітей з інвалідністю — 1900 злотих на місяць.
2. Aktywnie w żłobku:
- компенсація перебування у яслах, дитячих клубах або під опікою няні;
- до 1500 злотих на місяць на дитину, а для дітей з інвалідністю — 1900 злотих на місяць.
3. Aktywnie w domu:
- 500 злотих щомісяця на дитину віком від 12 до 35 місяців;
- допомога доступна для всіх дітей без винятку.
Як подати заявку
Заявки на участь у програмі можна подати онлайн:
- через PUE ZUS (eZUS),
- мобільний додаток mZUS,
- електронний банкінг,
- портал Emp@tia.
Хто може отримати допомогу
Програма відкрита й для українців у Польщі — вони можуть скористатися напрямом Aktywnie w żłobku.
Коли виплачуватимуть гроші
- Aktywnie w pracy та Aktywnie w domu — 29 серпня 2025 року і далі в останній робочий день кожного місяця;
- Aktywnie w żłobku — 20 числа кожного місяця.
