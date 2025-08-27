Нові виплати на дітей у Польщі: хто отримає 1500 злотих — Finance.ua

Нові виплати на дітей у Польщі: хто отримає 1500 злотих Сьогодні 09:28 — Особисті фінанси

Нові виплати на дітей у Польщі: хто отримає 1500 злотих

Ще до початку навчального року, з 29 серпня 2025 року, розпочнуться перші виплати за програмою Aktywny Rodzic. Зокрема, вона доступна і для українців. Призначення допомоги не залежить від доходу, але передбачає виконання низки умов.

Про це пише inpoland.net.pl

Що таке Aktywny Rodzic

Програму формально запустили у жовтні 2024 року. Вона оновлює Сімейний опікунський капітал (RKO) та розширює дофінансування перебування дітей у яслах:

доплата за ясла зростає з 400 до 1500 злотих,

виплати тепер нараховуються і на першу дитину.

Три напрями підтримки

1. Aktywnie w pracy:

1500 злотих на місяць протягом двох років (з 12-го до 35-го місяця життя дитини), якщо батьки виходять на роботу до 3-річного віку дитини;

для дітей з інвалідністю — 1900 злотих на місяць.

2. Aktywnie w żłobku:

компенсація перебування у яслах, дитячих клубах або під опікою няні;

до 1500 злотих на місяць на дитину, а для дітей з інвалідністю — 1900 злотих на місяць.

3. Aktywnie w domu:

500 злотих щомісяця на дитину віком від 12 до 35 місяців;

допомога доступна для всіх дітей без винятку.

Читайте також Президент Польщі заветував закон про допомогу українцям: що зміниться

Як подати заявку

Заявки на участь у програмі можна подати онлайн:

через PUE ZUS (eZUS),

мобільний додаток mZUS,

електронний банкінг,

портал Emp@tia.

Хто може отримати допомогу

Програма відкрита й для українців у Польщі — вони можуть скористатися напрямом Aktywnie w żłobku.

Коли виплачуватимуть гроші

Aktywnie w pracy та Aktywnie w domu — 29 серпня 2025 року і далі в останній робочий день кожного місяця;

Aktywnie w żłobku — 20 числа кожного місяця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.