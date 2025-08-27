Нові виплати на дітей у Польщі: хто отримає 1500 злотих — Finance.ua
Нові виплати на дітей у Польщі: хто отримає 1500 злотих

Особисті фінанси
Ще до початку навчального року, з 29 серпня 2025 року, розпочнуться перші виплати за програмою Aktywny Rodzic. Зокрема, вона доступна і для українців. Призначення допомоги не залежить від доходу, але передбачає виконання низки умов.
Про це пише inpoland.net.pl.

Що таке Aktywny Rodzic

Програму формально запустили у жовтні 2024 року. Вона оновлює Сімейний опікунський капітал (RKO) та розширює дофінансування перебування дітей у яслах:
  • доплата за ясла зростає з 400 до 1500 злотих,
  • виплати тепер нараховуються і на першу дитину.

Три напрями підтримки

1. Aktywnie w pracy:
  • 1500 злотих на місяць протягом двох років (з 12-го до 35-го місяця життя дитини), якщо батьки виходять на роботу до 3-річного віку дитини;
  • для дітей з інвалідністю — 1900 злотих на місяць.
2. Aktywnie w żłobku:
  • компенсація перебування у яслах, дитячих клубах або під опікою няні;
  • до 1500 злотих на місяць на дитину, а для дітей з інвалідністю — 1900 злотих на місяць.
3. Aktywnie w domu:
  • 500 злотих щомісяця на дитину віком від 12 до 35 місяців;
  • допомога доступна для всіх дітей без винятку.
Як подати заявку

Заявки на участь у програмі можна подати онлайн:
  • через PUE ZUS (eZUS),
  • мобільний додаток mZUS,
  • електронний банкінг,
  • портал Emp@tia.

Хто може отримати допомогу

Програма відкрита й для українців у Польщі — вони можуть скористатися напрямом Aktywnie w żłobku.

Коли виплачуватимуть гроші

  • Aktywnie w pracy та Aktywnie w domu — 29 серпня 2025 року і далі в останній робочий день кожного місяця;
  • Aktywnie w żłobku — 20 числа кожного місяця.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
