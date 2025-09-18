Укрпошта скоротить середній вік автопарку до 5 років
Ворог уже завдав збитків інфраструктурі Укрпошти на понад $60 млн, або близько 2,5 млрд гривень. Водночас завдяки партнерам з Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) компанія оновлює автопарк 160 новими авто.
Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».
«Коли у 2016 році прийшла нова команда, середній вік автопарку Укрпошти становив 17−18 років. Автомобілі, які частіше стояли на ремонті, ніж долали маршрути, уповільнювали роботу пошти й ставали героями жартів у соцмережах. Сьогодні ми розпродаємо залишки цього хламу на аукціонах, а середній вік автопарку після передачі нової партії автівок становитиме лише 5 років — тобто на рівні світових стандартів», — зазначив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.
До кінця 2025 року автопарк поповниться:
- 100 MAN (5 тонн) — для міжобласних перевезень та відновлення логістичних зв’язків між пошкодженими транспортними вузлами;
- 60 Iveco з напівпричепами Schmitz Cargobull (20 тонн) — для великих міжрегіональних перевезень.
Перші 11 машин (8 MAN та 3 Iveco) вже вийшли на маршрути, зазначив Смілянський.
За його словами, це продовження масштабного оновлення, яке стартувало торік. Тоді Укрпошта отримала 250 Citroën Jumper.
«Логістика під час війни — це головна артерія країни. Інвестуючи в новий автопарк, ми не лише попереджаємо неминучу проблему дефіциту потужностей і зростання вартості приватних перевезень. Ми дивимося у майбутнє, щоб зберегти для українців справедливу ціну на доставку й гарантувати доступність послуг навіть у найважчі часи. Ці машини — це про надійність сьогодні і про стійкість завтра», — коментує Ігор Смілянський.
Нагадаємо, за базовим сценарієм, який передбачає зростання доходів в середньому на 9%, «Укрпошта» буде прибутковою у 2025−2028 роках. Згідно з очікуваннями, за базовим сценарієм борг компанії зменшиться з 1,5 млрд грн у 2025 році до 1,0 млрд грн у 2028 році.
Водночас генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заперечує звинувачення в недостатній капіталізації і пояснює її змінами методології НБУ. Він також заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету і до 1 січня 2026 року виконає вимоги Нацбанку щодо капіталу власними ресурсами.
Поділитися новиною
Також за темою