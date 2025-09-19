Google DeepMind заявляє про «історичний» прорив ШІ у розв’язанні задач 19.09.2025, 00:44 — Технології&Авто

Google DeepMind заявляє про «історичний» прорив ШІ у розв’язанні задач

Версія моделі Gemini 2.5 від Google DeepMind змогла розв’язати складну задачу з реального світу, з якою не впоралися люди-програмісти. Це зробило її першою моделлю ШІ, яка здобула золоту медаль на міжнародному змаганні з програмування, що відбулося цього місяця в Азербайджані.

Про це повідомляє The Guardian.

Google DeepMind порівняла цей крок із перемогою комп’ютера Deep Blue над Гаррі Каспаровим у шахах у 1997 році та тріумфом ШІ над чемпіоном світу з Ґо у 2016-му.

У змаганні модель менш ніж за пів години змогла прорахувати нескінченну кількість варіантів, щоб провести рідину через систему трубопроводів до кількох взаємопов’язаних резервуарів і зробити це максимально швидко. Жодна з людських команд, навіть топові учасники з університетів Китаю та Японії, не впоралася із завданням.

ШІ провалив 2 із 12 задач, проте за загальним результатом посів друге місце серед 139 найсильніших студентських програмістів світу. Google назвала це «історичним моментом на шляху до AGI (штучного загального інтелекту)».

«Для мене це момент, еквівалентний Deep Blue у шахах та AlphaGo у Ґо. І навіть більше, адже йдеться про реальні завдання, а не лише про замкнене середовище на кшталт ігор. Саме тому я вважаю, що цей прорив може трансформувати багато наукових та інженерних дисциплін», — сказав Квок Ле, віцепрезидент Google DeepMind, згадавши, зокрема, розробку ліків і мікрочипів.

Модель є універсальною, але її спеціально тренували для дуже складних завдань із кодування, математики та логіки. За словами Google, вона показала рівень «топ-20 програміста світу».

Компанія зазначила: «Розв'язання складних завдань на таких змаганнях вимагає глибокого абстрактного мислення, креативності, здатності синтезувати нові рішення для задач, яких ніколи раніше не бачив, і справжнього іскрометного інтелекту».

Не всі експерти поділяють ейфорію. Професор Стюарт Рассел (Університет Каліфорнії, Берклі) заявив, що «заяви про епохальний характер здаються перебільшеними». На його думку, перемога Deep Blue у шахах мала «нульовий вплив на прикладний світ ШІ», хоча успіх на ICPC (Міжнародна студентська олімпіада з програмування) є значущим, адже код мусив реально працювати на тестах.

Майкл Вулдридж, професор Оксфордського університету, визнав досягнення вражаючим, але засумнівався, наскільки великі обчислювальні ресурси були потрібні. Google лише підтвердила, що вони значно перевищують можливості середнього користувача, який підписаний на сервіс Google AI Ultra за $250 на місяць.

Директор ICPC доктор Білл Поучер заявив: «Успіх Gemini на цьому рівні — ключовий момент у визначенні стандартів та інструментів ШІ для наступного покоління».

