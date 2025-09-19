Італія ухвалила закон про регулювання ШІ Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

Італія ухвалила закон про регулювання ШІ

Італія стала першою країною Європейського Союзу, яка прийняла комплексні правила регулювання ШІ, що відповідають закону ЄС про штучний інтелект — італійський парламент схвалив відповідний закон.

Про це пише Reuters.

Уряд Італії виступив ініціатором ухвалення цього закону. Там заявили, що закон встановлює такі принципи, як орієнтованість на людину, прозорість і безпека використання ШІ, а також наголошує на важливості інновацій, кібербезпеки та захисту приватного життя.

Закон запроваджує міжгалузеві правила, які охоплюють охорону здоров’я, працю, державне управління, правосуддя, освіту та спорт, вимагаючи простежуваності та людського контролю за рішеннями ШІ.

Він також обмежує доступ до штучного інтелекту для дітей віком до 14 років згодою батьків.

«Цей (закон) повертає інновації у сферу суспільних інтересів, спрямовуючи ШІ на зростання, права та повний захист громадян», — сказав заступник міністра з питань цифрової трансформації Алессіо Бутті.

Уряд призначив Агентство цифрової Італії та Нацагентство з кібербезпеки органами з питань розвитку ШІ, тоді як наглядові органи, включно із банком Італії та регулятором ринку Consob, зберігають свої повноваження.

Нові кримінальні положення спрямовані на незаконне поширення контенту, створеного за допомогою ШІ, такого як дипфейки, що карається позбавленням волі на строк від одного до п’яти років, якщо це завдає шкоди.

Також незаконне використання ШІ призведе до суворіших покарань за такі злочини, як крадіжка особистих даних та шахрайство.

Закон дозволяє виділити до 1 мільярд євро з державного венчурного фонду для інвестицій в акціонерний капітал малих і середніх підприємств та великих компаній, що працюють у сферах ШІ, кібербезпеки, квантових технологій та телекомунікацій.

