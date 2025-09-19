Найдорожчий суперкар сучасності продадуть на аукціоні (фото) Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Найдорожчий суперкар сучасності продадуть на аукціоні (фото)

У Швейцарії виставили на аукціон унікальний суперкар Bugatti La Voiture Noire. 1500-сильне авто існує в єдиному екземплярі й новим коштувало 19 мільйонів доларів.

Ексклюзивне купе Bugatti La Voiture Noire 2019 року продадуть на спеціальних закритих торгах з обмеженим доступом.

Суперкар Bugatti La Voiture Noire створили до 110-річчя марки. Випустили лише одне таке купе, яке продали приблизно за $19 мільйонів анонімному колекціонеру зі Швейцарії. На той час це було найдорожче нове авто у світі.

Купе є триб’ютом знаменитому Bugatti Type 57 SC Atlantic 1937 року і запозичили риси його дизайну — решітку радіатора у вигляді підкови, «шов» на даху та шість вихлопних труб. Салон Bugatti La Voiture Noire оздоблений дорогою шкірою та полірованим алюмінієм.

В основі суперкара лежить Bugatti Chiron. Автомобіль оснащений 8,0-літровим 1500-сильним W16 із чотирма турбінами. Максимальна швидкість перевищує 400 км/год.

Bugatti La Voiture Noire демонстрували на автосалоні в Женеві, а пізніше він взяв участь у пробігу суперкарів у Хорватії на 1000 км. Пробіг авто становить 13 164 км.

За матеріалами:

