Bugatti представила унікальний суперкар Brouillard (фото) — Finance.ua

Компанія Bugatti вирішила в черговий раз підвищити градус ексклюзивності своїх автомобілів і оголосила про запуск нової програми зі створення штучних суперкарів, що отримала назву Solitaire. Первістком цієї програми стало купе Brouillard, створене на технічній базі дрібносерійного родстера Bugatti W16 Mistral.

Але при цьому всі зовнішні кузовні панелі цілком нові, у тому числі розроблений з чистого листа дах і елегантно інтегроване в корму антикрило типу качиний хвостик. Повністю перероблена пластика боковин, задні крила стали більш округлими та опуклими, решітка радіатора отримала елегантну хромовану окантовку.

Своє ім’я штучний суперкар отримав на честь улюбленого коня Етторе Бугатті на прізвисько Бруйяр, що в перекладі означає «туман» — це слово добре гармонує з димчастим забарвленням тварини. Тим часом неназваний заможний замовник Bugatti Brouillard вибрав для своєї машини палітру кольорів з різними відтінками зеленого. Цей колір помітний у тому числі в структурі всіх вуглепластикових деталей автомобіля.

Салон у Bugatti Brouillard, по суті, такий самий, як у W16 Mistral, але з унікальним оздобленням та кріслами, геометрія яких підібрана під конкретну людину. Дверні карти прикрашають профілі коней, що біжать. У селекторі вибору режимів коробки передач інстальовано скляну секцію зі скульптурою Бруйяра. В оббивці використовується багато тканини, вона виготовлена на замовлення постачальником з Парижа та має унікальний, створений спеціально для цієї моделі малюнок.

Пресслужба Bugatti нічого не повідомила про технічні характеристики Brouillard, крім того, що він використовує такий самий 8,0-літровий 1600-сильний двигун W16, що і родстер Mistral, який своєю чергою є похідною від купе Chiron. Коробка передач — 7-ступеневий «робот» з двома зчепленнями. Привід, зрозуміло, повний. Динамічні характеристики для цієї моделі не такі вже й важливі, головна фішка Brouillard — у його неповторності та дуже високій ціні, яка, звичайно, не розголошується. З урахуванням того, що W16 Mistral коштував від 5 млн євро, можна припустити, що Brouillard коштував замовнику суму, що сильно перевищує 10 млн євро.

Наступні проєкти програми Solitaire будуть зроблені вже на базі нового гібридного суперкара Bugatti Tourbillon з 8,3-літровим атмосферним V16 в основі. На рік Bugatti випускатиме не більше двох машин з лінійки Solitaire, причому не всі з них будуть представлені широкому загалу, оскільки є колекціонери, які хочуть одноосібно насолоджуватися створеними для них унікальними суперкарами й готові платити за це задоволення шалені гроші.

