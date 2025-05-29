Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на публіці (фото) — Finance.ua

Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на публіці (фото) Сьогодні 00:37 — Фондовий ринок

Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на публіці (фото)

У музеї Volkswagen у Вольфсбурзі зараз можна побачити дуже рідкісний суперкар Bugatti, про який мало хто знав. Цей автомобіль створили ще в кінці 90-х, але довгий час він зберігався в секреті. Саме тоді, після відродження марки Bugatti концерном Volkswagen, почалась робота над новим суперкаром, який згодом став відомим як Bugatti Veyron.

Але перш ніж з’явився серійний Veyron, було кілька різних прототипів, і цей — один із них. Він сильно відрізняється від фінального варіанту, бо на той момент дизайн ще не був остаточно затверджений. Цей концепт створив у 1999 році італійський дизайнер Вальтер де Сільва — саме він розробляв зовнішність таких моделей, як Audi A5 та Volkswagen Scirocco.

Машина виглядає дуже стильно — плавні лінії кузова, круглі фари і ретро-решітка радіатора одразу привертають увагу. Деякі елементи цього дизайну пізніше з’явились у Veyron, наприклад, бокові повітрозабірники. А дещо — як-от гребінь на даху чи заднє скло, розділене на дві частини — нагадують вже новіший Bugatti Chiron.

Салон теж цікаво оформлений — прилади винесли на центральну панель, оздоблення зробили з шкіри та алюмінію. Під капотом — унікальний 18-циліндровий двигун об’ємом 6,3 літра на 555 кінських сил, який працює разом із 6-ступінчастою механікою.

Авто так і не пішло у виробництво, бо вже восени 1999 року показали фінальний варіант Veyron, який і став основою для серійної моделі. Цей прототип багато років зберігався на складах Volkswagen, а тепер його вирішили показати публіці в музеї як частину історії марки.

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