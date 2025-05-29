Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на публіці (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на публіці (фото)

Фондовий ринок
171
Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на публіці (фото)
Унікальний суперкар Bugatti 90-х вперше представили на публіці (фото)
У музеї Volkswagen у Вольфсбурзі зараз можна побачити дуже рідкісний суперкар Bugatti, про який мало хто знав. Цей автомобіль створили ще в кінці 90-х, але довгий час він зберігався в секреті. Саме тоді, після відродження марки Bugatti концерном Volkswagen, почалась робота над новим суперкаром, який згодом став відомим як Bugatti Veyron.
Але перш ніж з’явився серійний Veyron, було кілька різних прототипів, і цей — один із них. Він сильно відрізняється від фінального варіанту, бо на той момент дизайн ще не був остаточно затверджений. Цей концепт створив у 1999 році італійський дизайнер Вальтер де Сільва — саме він розробляв зовнішність таких моделей, як Audi A5 та Volkswagen Scirocco.
Машина виглядає дуже стильно — плавні лінії кузова, круглі фари і ретро-решітка радіатора одразу привертають увагу. Деякі елементи цього дизайну пізніше з’явились у Veyron, наприклад, бокові повітрозабірники. А дещо — як-от гребінь на даху чи заднє скло, розділене на дві частини — нагадують вже новіший Bugatti Chiron.
Салон теж цікаво оформлений — прилади винесли на центральну панель, оздоблення зробили з шкіри та алюмінію. Під капотом — унікальний 18-циліндровий двигун об’ємом 6,3 літра на 555 кінських сил, який працює разом із 6-ступінчастою механікою.
Авто так і не пішло у виробництво, бо вже восени 1999 року показали фінальний варіант Veyron, який і став основою для серійної моделі. Цей прототип багато років зберігався на складах Volkswagen, а тепер його вирішили показати публіці в музеї як частину історії марки.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems