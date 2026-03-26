Revolut збільшив прибуток майже на 60%

Британський необанк Revolut зафіксував стрімке зростання прибутку на 57% за 2025 рік, досягнувши позначки 1,7 млрд фунтів стерлінгів (приблизно $2,1 млрд).
Попри фінансові успіхи та нещодавнє отримання повноцінної банківської ліцензії у Великій Британії, Revolut визнав наявність значних репутаційних загроз.
Основне занепокоєння викликає робота з криптовалютами та штучним інтелектом, оскільки ці галузі споживають величезну кількість енергії, ціни на яку зросли через конфлікт на Близькому Сході.
Наразі фінтех-компанія обслуговує понад 68 млн клієнтів і готується до масштабної експансії на ринку США, де вже подано заявку на отримання ліцензії.
Керівник Revolut Нік Сторонський зазначив, що операційна модель компанії дозволяє зберігати високу прибутковість під час глобального розширення. Водночас у звіті за 2025 рік наголошується, що зміна суспільних настроїв щодо вуглецевого сліду цифрових активів може знизити попит на послуги банку.
У 2025 році оцінка фінансової установи сягнула $75 млрд.

Окрім розширення банківських послуг, компанія продовжує реформувати внутрішню корпоративну культуру. Зокрема, була оновлена система оцінки персоналу «Karma», щоб зробити процес нарахування бонусів прозорішим і зрозумілішим для співробітників
