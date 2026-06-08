Сервіс з пошуку роботи Jooble скоротив 16% команди Сьогодні 23:13 — Фондовий ринок

Компанію залишили понад 50 співробітників

У червні 2026 року Jooble провів реструктуризацію та скоротив 16% команди. Скорочення могли торкнутись, зокрема, L&D, продуктової й аналітичної, Outreach та Partnerships команд.

Про це повідомляє Ain.

Відповідно до заяви бренд-команди Jooble, рішення стосувалося в тому числі й управлінських ролей: близько 15% від усіх скорочень припало на менеджмент. Також були зміни в окремих функціях і процесах.

Причини реструктуризації

Геополітична та економічна нестабільність у світі негативно впливає на ринок онлайн-рекрутингу, що безпосередньо позначається на діяльності одного з найбільших міжнародних гравців цього сегмента.

«Jooble адаптує структуру бізнесу під нові реалії та створює простір для нових підходів до зростання», — розповіли у компанії.

Попри оптимізацію штату, компанія не планує згортати діяльність на жодному з ринків присутності. Натомість ресурси, зокрема кадрові, були перерозподілені на стратегічно важливі напрями розвитку.

Співробітники, які потрапили під скорочення, отримали оплачуваний notice period, додатковий місяць компенсації, медичне страхування та психологічну підтримку до кінця червня. Також компанія допомагає їм із пошуком нової роботи через Q&A-сесії, рекомендації та доступ до alumni-чату.

У компанії стверджують, що нададуть підтримку з пошуком роботи та можливість повернутися до компанії, коли з’являться релевантні ролі.

До скорочення в Jooble працювали близько 350 фахівців. Таким чином, компанію залишили понад 50 співробітників. Водночас, найм у компанії не заморожений.

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