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Сервіс з пошуку роботи Jooble скоротив 16% команди

Фондовий ринок
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Компанію залишили понад 50 співробітників
Компанію залишили понад 50 співробітників
У червні 2026 року Jooble провів реструктуризацію та скоротив 16% команди. Скорочення могли торкнутись, зокрема, L&D, продуктової й аналітичної, Outreach та Partnerships команд.
Про це повідомляє Ain.
Відповідно до заяви бренд-команди Jooble, рішення стосувалося в тому числі й управлінських ролей: близько 15% від усіх скорочень припало на менеджмент. Також були зміни в окремих функціях і процесах.

Причини реструктуризації

Геополітична та економічна нестабільність у світі негативно впливає на ринок онлайн-рекрутингу, що безпосередньо позначається на діяльності одного з найбільших міжнародних гравців цього сегмента.
«Jooble адаптує структуру бізнесу під нові реалії та створює простір для нових підходів до зростання», — розповіли у компанії.
Попри оптимізацію штату, компанія не планує згортати діяльність на жодному з ринків присутності. Натомість ресурси, зокрема кадрові, були перерозподілені на стратегічно важливі напрями розвитку.
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Співробітники, які потрапили під скорочення, отримали оплачуваний notice period, додатковий місяць компенсації, медичне страхування та психологічну підтримку до кінця червня. Також компанія допомагає їм із пошуком нової роботи через Q&A-сесії, рекомендації та доступ до alumni-чату.
У компанії стверджують, що нададуть підтримку з пошуком роботи та можливість повернутися до компанії, коли з’являться релевантні ролі.
До скорочення в Jooble працювали близько 350 фахівців. Таким чином, компанію залишили понад 50 співробітників. Водночас, найм у компанії не заморожений.
За матеріалами:
Retailers.ua
Робота
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