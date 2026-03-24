США виплатять 1 млрд дол. французькій компанії за відмову від проектів морської вітрової енергетики
Сполучені Штати виплатять 1 мільярд доларів французькій енергетичній компанії TotalEnergies за відмову від своїх проектів морської вітрової енергетики. Це рішення, прийняте адміністрацією Трампа, викликало різку критику з боку екологічних організацій.
Про це пише Еuronews.
Згідно з її заявою, TotalEnergies погодилася на те, що, по суті, є відшкодуванням сум, сплачених за її концесії на проекти біля узбережжя Північної Кароліни та Нью-Йорка, і виділить ці гроші на проекти, пов’язані з викопним паливом.
«Враховуючи, що розвиток морських вітрових проектів не відповідає інтересам країни, ми вирішили відмовитися від їх розвитку в Сполучених Штатах в обмін на відшкодування концесійних платежів», — заявив Патрік Пуянне, голова правління та генеральний директор TotalEnergies.
Пуянне додав, що відшкодування цих зборів профінансує будівництво заводу з виробництва скрапленого природного газу в Техасі та розвиток його нафтогазової діяльності, назвавши це «більш ефективним використанням капіталу» у Сполучених Штатах.
Після здійснення цих інвестицій TotalEnergies отримає відшкодування в розмірі суми, сплаченої за придбання орендних угод на морські вітрові електростанції, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Довідка Finance.ua:
- У 2022 році компанія TotalEnergies придбала концесію на свій проект Carolina Long Bay приблизно за 133 мільйони доларів (115 мільйонів євро).
- Метою було виробляти там понад один гігават, достатньо для забезпечення електроенергією близько 300 000 будинків.
- Того ж року вона придбала ще одну концесію біля узбережжя Нью-Йорка та Нью-Джерсі за 795 мільйонів доларів (685 мільйонів євро).
- Цей проект був задуманий масштабніше, з потенціалом для виробництва 3 гігават чистої енергії для постачання електроенергією майже мільйона будинків. TotalEnergies бере участь у великих проектах морської вітрової енергетики в Європі та Азії.
