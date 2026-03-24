США виплатять 1 млрд дол. французькій компанії за відмову від проектів морської вітрової енергетики Сьогодні 17:28 — Енергетика

США виплатять 1 млрд дол. французькій компанії за відмову від проектів морської вітрової енергетики

Сполучені Штати виплатять 1 мільярд доларів французькій енергетичній компанії TotalEnergies за відмову від своїх проектів морської вітрової енергетики. Це рішення, прийняте адміністрацією Трампа, викликало різку критику з боку екологічних організацій.

Про це пише Еuronews.

Згідно з її заявою, TotalEnergies погодилася на те, що, по суті, є відшкодуванням сум, сплачених за її концесії на проекти біля узбережжя Північної Кароліни та Нью-Йорка, і виділить ці гроші на проекти, пов’язані з викопним паливом.

«Враховуючи, що розвиток морських вітрових проектів не відповідає інтересам країни, ми вирішили відмовитися від їх розвитку в Сполучених Штатах в обмін на відшкодування концесійних платежів», — заявив Патрік Пуянне, голова правління та генеральний директор TotalEnergies

Пуянне додав, що відшкодування цих зборів профінансує будівництво заводу з виробництва скрапленого природного газу в Техасі та розвиток його нафтогазової діяльності, назвавши це «більш ефективним використанням капіталу» у Сполучених Штатах.

Після здійснення цих інвестицій TotalEnergies отримає відшкодування в розмірі суми, сплаченої за придбання орендних угод на морські вітрові електростанції, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Довідка Finance.ua:

У 2022 році компанія TotalEnergies придбала концесію на свій проект Carolina Long Bay приблизно за 133 мільйони доларів (115 мільйонів євро).

Метою було виробляти там понад один гігават, достатньо для забезпечення електроенергією близько 300 000 будинків.

Того ж року вона придбала ще одну концесію біля узбережжя Нью-Йорка та Нью-Джерсі за 795 мільйонів доларів (685 мільйонів євро).

Цей проект був задуманий масштабніше, з потенціалом для виробництва 3 гігават чистої енергії для постачання електроенергією майже мільйона будинків. TotalEnergies бере участь у великих проектах морської вітрової енергетики в Європі та Азії.

