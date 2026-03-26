У ПриватБанку пояснили, чому мають такі великі комісії

У банкоматах ПриватБанку комісія за зняття готівки становить 1% від суми. Переказ коштів, зокрема з картки «Універсальна» на рахунок іншого українського банку, коштує 0,5% (мінімум 5 грн). На розмір комісій впливають такі показники, як велика інфраструктура банку, кібербезпека, сплата податків та дивідендів.

Про це розповів член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко в подкасті ЦЕС «Що з економікою».

Як пояснив Мусієнко, рівень комісій визначається кількома ключовими факторами.

1. Велика фізична інфраструктура. Банк має розгалужену мережу: близько 1000 відділень, понад 7 000 банкоматів і приблизно 350 000 POS-терміналів по всій країні. Обслуговування та оновлення цієї інфраструктури потребує значних витрат.

«Не можна порівнювати ПриватБанк , який має тисячу відділень, більше 7 тисяч банкоматів, 12 тисяч терміналів, із банком, який знаходиться тільки в застосунку. Це інша модель та інші витрати», 一 пояснює Дмитро Мусієнко.

2. Кібербезпека та операційна стабільність. Після початку повномасштабної війни банк перевів операційні процеси у хмарну інфраструктуру для зниження ризиків знищення дата-центрів.

Крім того, значні ресурси спрямовуються на захист даних клієнтів і підтримку стабільної роботи сервісів.

«Банк оперує величезними обсягами чутливих даних клієнтів. Їхній захист — це постійні інвестиції в технології та системи безпеки», — зазначив член правління ПриватБанку.

3. Податки та дивіденди державі. ПриватБанк є одним із найбільших платників податків в Україні. Також він спрямовує 80% прибутку у вигляді дивідендів державі, що впливає на фінансову модель установи.

«Якщо подивитися, наприклад, на останні чотири роки: девальвація гривні була, здається, близько 60% за чотири роки. Ми не піднімали комісії навіть на одну гривню. Комісії, які були в нас у 2021 році до початку війни, такими самими залишаються і в 2025 році. Я розумію, що, напевно, клієнти не завжди звертають увагу на такі речі — дивіденди, податки державі. Але, тим не менше, ми маємо це розуміти і забезпечувати. Тому це все впливає на рівень комісій», 一 наголосив Мусієнко.

Станом на кінець 2025 року ПриватБанком користується 18,2 млн користувачів.

