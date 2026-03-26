0 800 307 555
укр
У ПриватБанку пояснили, чому мають такі великі комісії

Фондовий ринок
4122
У банкоматах ПриватБанку комісія за зняття готівки становить 1% від суми. Переказ коштів, зокрема з картки «Універсальна» на рахунок іншого українського банку, коштує 0,5% (мінімум 5 грн). На розмір комісій впливають такі показники, як велика інфраструктура банку, кібербезпека, сплата податків та дивідендів.
Про це розповів член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко в подкасті ЦЕС «Що з економікою».

Чому в ПриватБанку такі високі комісії

Як пояснив Мусієнко, рівень комісій визначається кількома ключовими факторами.
1. Велика фізична інфраструктура. Банк має розгалужену мережу: близько 1000 відділень, понад 7 000 банкоматів і приблизно 350 000 POS-терміналів по всій країні. Обслуговування та оновлення цієї інфраструктури потребує значних витрат.
«Не можна порівнювати ПриватБанк, який має тисячу відділень, більше 7 тисяч банкоматів, 12 тисяч терміналів, із банком, який знаходиться тільки в застосунку. Це інша модель та інші витрати», 一 пояснює Дмитро Мусієнко.
2. Кібербезпека та операційна стабільність. Після початку повномасштабної війни банк перевів операційні процеси у хмарну інфраструктуру для зниження ризиків знищення дата-центрів.
Крім того, значні ресурси спрямовуються на захист даних клієнтів і підтримку стабільної роботи сервісів.
«Банк оперує величезними обсягами чутливих даних клієнтів. Їхній захист — це постійні інвестиції в технології та системи безпеки», — зазначив член правління ПриватБанку.
3. Податки та дивіденди державі. ПриватБанк є одним із найбільших платників податків в Україні. Також він спрямовує 80% прибутку у вигляді дивідендів державі, що впливає на фінансову модель установи.
«Якщо подивитися, наприклад, на останні чотири роки: девальвація гривні була, здається, близько 60% за чотири роки. Ми не піднімали комісії навіть на одну гривню. Комісії, які були в нас у 2021 році до початку війни, такими самими залишаються і в 2025 році. Я розумію, що, напевно, клієнти не завжди звертають увагу на такі речі — дивіденди, податки державі. Але, тим не менше, ми маємо це розуміти і забезпечувати. Тому це все впливає на рівень комісій», 一 наголосив Мусієнко.
Станом на кінець 2025 року ПриватБанком користується 18,2 млн користувачів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в мобільному застосунку Приват24 з’явилася нова функція — сканер IBAN для миттєвого заповнення реквізитів. Тепер користувачам не потрібно вручну вводити довгі банківські реквізити, достатньо просто навести камеру смартфона.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПриватБанкЗняття готівкиКомісіїГотівка
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems