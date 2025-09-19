0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Toyota відкликає майже 600 тис. авто в США через збій панелі приладів

Технології&Авто
12
Toyota відкликає майже 600 тис. авто в США через збій панелі приладів
Toyota відкликає майже 600 тис. авто в США через збій панелі приладів
Компанія Toyota оголосила про відкликання 591 377 автомобілів у США через несправність у роботі панелі приладів.
Про це повідомляє Reuters.
Збій може призвести до того, що при запуску авто не відображатимуться критично важливі показники.
Зокрема, йдеться про індикатори швидкості, системи гальмування та тиску в шинах, а це підвищує ризик аварії та травмування.
Читайте також
Проблема охоплює низку популярних моделей, серед яких Venza, Highlander, Lexus, Tacoma та GR Corolla. Причиною є помилка у програмному забезпеченні панелі приладів, що проявляється під час запуску двигуна.
Нагадаємо, у липні компанія Toyota Motor Corp. оновила рекорд з виробництва та продажів автомобілів, продовживши успішну серію вже сьомий місяць поспіль. Попит у США та Китаї залишається високим, попри торгівельні суперечності у світі.
2025 рік став для Toyota особливо вдалим через високий попит на гібридні авто та поспіх покупців придбати машини до введення мит адміністрацією Дональда Трампа.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems