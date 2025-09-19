Toyota відкликає майже 600 тис. авто в США через збій панелі приладів
Компанія Toyota оголосила про відкликання 591 377 автомобілів у США через несправність у роботі панелі приладів.
Про це повідомляє Reuters.
Збій може призвести до того, що при запуску авто не відображатимуться критично важливі показники.
Зокрема, йдеться про індикатори швидкості, системи гальмування та тиску в шинах, а це підвищує ризик аварії та травмування.
Проблема охоплює низку популярних моделей, серед яких Venza, Highlander, Lexus, Tacoma та GR Corolla. Причиною є помилка у програмному забезпеченні панелі приладів, що проявляється під час запуску двигуна.
Нагадаємо, у липні компанія Toyota Motor Corp. оновила рекорд з виробництва та продажів автомобілів, продовживши успішну серію вже сьомий місяць поспіль. Попит у США та Китаї залишається високим, попри торгівельні суперечності у світі.
2025 рік став для Toyota особливо вдалим через високий попит на гібридні авто та поспіх покупців придбати машини до введення мит адміністрацією Дональда Трампа.
