Toyota відкликає майже 600 тис. авто в США через збій панелі приладів Сьогодні 05:40 — Технології&Авто

Toyota відкликає майже 600 тис. авто в США через збій панелі приладів

Компанія Toyota оголосила про відкликання 591 377 автомобілів у США через несправність у роботі панелі приладів.

Про це повідомляє Reuters.

Збій може призвести до того, що при запуску авто не відображатимуться критично важливі показники.

Зокрема, йдеться про індикатори швидкості, системи гальмування та тиску в шинах, а це підвищує ризик аварії та травмування.

Читайте також Toyota презентувала оригінальний електробус із автопілотом (фото)

Проблема охоплює низку популярних моделей, серед яких Venza, Highlander, Lexus, Tacoma та GR Corolla. Причиною є помилка у програмному забезпеченні панелі приладів, що проявляється під час запуску двигуна.

Нагадаємо, у липні компанія Toyota Motor Corp. оновила рекорд з виробництва та продажів автомобілів, продовживши успішну серію вже сьомий місяць поспіль. Попит у США та Китаї залишається високим, попри торгівельні суперечності у світі.

2025 рік став для Toyota особливо вдалим через високий попит на гібридні авто та поспіх покупців придбати машини до введення мит адміністрацією Дональда Трампа.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.