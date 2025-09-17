0 800 307 555
укр
Toyota презентувала оригінальний електробус із автопілотом (фото)

Технології&Авто
1
У Токіо дебютував електричний мікроавтобус Toyota e-Palette. Оригінальна міська модель із футуристичним дизайном отримає автопілот та камери замість дзеркал.
Нова Toyota e-Palette невдовзі надійде в продаж за ціною 29 мільйонів єн ($197 000), повідомляється на сайті японського автовиробника.
Електробус Toyota e-Palette невелика модель, яка може використовуватися в якості маршрутного таксі. Він вирізняється футуристичним дизайном із великою площею скління. Для зручності посадки і висадки встановлені розсувні двері та розкладний пандус.
Габарити Toyota e-Palette 2026:
  • довжина — 4950 мм;
  • ширина — 2080 мм;
  • висота — 2650 мм;
  • маса — 2950 кг.
Салон розрахований на 16 пасажирів, 7 з яких — сидячі. На водійському місці встановили кермо-штурвал та п’ять екранів (два з них — для камер, які заміняють дзеркала), є монітори і для пасажирів. Наразі нова Toyota e-Palette оснащена системою напівавтономного руху, проте невдовзі для неї буде готовий повноцінний автопілот.
Електромобіль Toyota e-Palette оснащений 204-сильним мотором і здатен розвинути 80 км/год. Батарея на 72,8 кВт∙год забезпечує запас ходу до 250 км, а її швидка зарядка на 80% займає 40 хвилин.
Також електробус оснастили системою керування за дротами (steer by wire), завдяки якій діаметр розвороту становить лише 13 м. Є і двонаправлена зарядка — нова Toyota може живити електроприлади.
Авто
Payment systems