Індивідуальні номери: як оновити свідоцтво про реєстрацію авто Сьогодні 08:39 — Технології&Авто

Індивідуальні номери: як оновити свідоцтво про реєстрацію авто

Після замовлення індивідуальних номерних знаків для авто, важливо знати: самих лише номерів недостатньо. Після їх виготовлення потрібно оновити інформацію про транспортний засіб у документах — інакше використання номерів буде вважатися порушенням.

Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС.

Куди звернутися після отримання номерів

Після того, як отримав індивідуальні номери, власник авто має звернутися до сервісного центру МВС, де проводиться реєстрація транспортних засобів. Там оформлюють нове свідоцтво про реєстрацію.

Зробити це потрібно протягом 10 днів із моменту отримання номерів.

У сервісному центрі перевіряють дані авто та власника. Після цього видають нове свідоцтво про реєстрацію, в якому:

зазначають символи вашого індивідуального номера (наприклад, «АВТОМРІЯ» або «DRIVE24»),

поряд із чинним стандартним державним номером.

Читайте також Оплата за зберігання номерних знаків: що треба знати

Це підтверджує, що обидва номери офіційно закріплені за вашим авто. Старе свідоцтво вилучається.

Відповідність регіону

Індивідуальні номерні знаки повинні відповідати регіону реєстрації транспортного засобу. Якщо використовувати такі номери без перереєстрації — це буде порушення, що може спричинити адміністративну відповідальність.

Чи можна «перевісити» індивідуальний номер на інше авто

Так, індивідуальний знак можна перезакріпити на інший автомобіль того ж власника. Для цього також потрібно звернутися до сервісного центру МВС для повторної перереєстрації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.