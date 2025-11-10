0 800 307 555
Microsoft розробляє суперінтелект, який має захищати людей

Технології&Авто
Microsoft AI працює над формуванням нової команди, завдання якої — розробка так званого «гуманістичного суперінтелекту», орієнтованого на підтримку людини.
Про це повідомляє видання The Verge.

Ставка на контрольований ШІ

За словами Сулеймана, передбачуваний суперінтелект не буде «безмежною і автономною сутністю». Навпаки, він має бути «чітко контекстуалізованим, обмеженим і підпорядкованим людині» і «створений виключно для служіння людству».
Сам Сулейман приєднався до Microsoft торік, після чого компанія почала випуск власних моделей для генерації тексту, голосу та зображень.

Конкуренція з OpenAI посилюється

Незважаючи на заяви про те, що Microsoft AI «відмовляється від наративу перегонів за AGI», суперництво з OpenAI, судячи з усього, виходить на новий рівень. Згідно з оновленою угодою між компаніями, Microsoft тепер може «самостійно розвивати AGI або робити це в партнерстві з іншими».
Як зазначають аналітики, юридично Microsoft також має право використовувати напрацювання OpenAI для розробки власних моделей.

Що включає «гуманістичний суперінтелект»

Сулейман описує три ключові напрямки застосування нової системи:
  • Персональний АІ-компаньйон, який допомагатиме користувачам навчатися, працювати, ухвалювати рішення і відчувати емоційну підтримку
  • Асистент у медицині, здатний розширити й оптимізувати доступ до медичної допомоги
  • Інструмент для прискорення наукових відкриттів, зокрема у сфері чистої енергетики.
«Гуманістичний суперінтелект ставить людину в центр. Це ШІ, який перебуває на боці людства — під контролем, керований, не здатний відкрити „скриньку Пандори“», — пише Сулейман.
За матеріалами:
РБК-Україна
