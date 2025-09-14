Geely презентувала електрифікований аналог Toyota Camry за $10 000 (фото) 14.09.2025, 01:06 — Технології&Авто

Geely презентувала електрифікований аналог Toyota Camry за $10 000 (фото), Фото: Geely

У Китаї представили новий Geely Galaxy Starshine 6. Дешевий сімейний седан D-класу багато оснащений та має плагін-гібридну установку. Седан Geely Galaxy Starshine 6 EM-i (така повна назва моделі) надійде в продаж до кінця осені.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Зазначається, що новачок буде доступнішим молодшим братом Geely Galaxy A7, який зараз продається за ціною від $12 500. Отже, Starshine 6 коштуватиме приблизно 10 000 доларів.

Фото: Geely

Новий Geely Galaxy Starshine 6 має виразний дизайн із широкою «пащею» решітки радіатора та тоненькими фарами. У нього аркоподібний дах та профільовані боковини, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. За розмірами седан подібний до Toyota Camry.

Фото: Geely

Габарити Geely Galaxy Starshine 6:

довжина — 4806 мм;

ширина — 1886 мм;

висота — 1490 мм;

колісна база — 2756 мм.

У салоні встановили скошене знизу кермо, цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Бюджетна модель отримала люк, підігрів сидінь та камери кругового огляду.

Фото: Geely

Новий Geely Galaxy Starshine 6 отримав плагін-гібридну установку із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 111 к. с. та електромотором, потужність якого не розкривають. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км/год.

Фото: Geely

На вибір запропонують батареї ємністю 8,5 та 17 кВт∙год: у першому випадку запас ходу на електротязі складе 50 км, у другому — 100−125 км.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.