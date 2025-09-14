0 800 307 555
Технології&Авто
30
Geely презентувала електрифікований аналог Toyota Camry за $10 000 (фото)
Geely презентувала електрифікований аналог Toyota Camry за $10 000 (фото), Фото: Geely
У Китаї представили новий Geely Galaxy Starshine 6. Дешевий сімейний седан D-класу багато оснащений та має плагін-гібридну установку. Седан Geely Galaxy Starshine 6 EM-i (така повна назва моделі) надійде в продаж до кінця осені.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Зазначається, що новачок буде доступнішим молодшим братом Geely Galaxy A7, який зараз продається за ціною від $12 500. Отже, Starshine 6 коштуватиме приблизно 10 000 доларів.
Фото: Geely
Фото: Geely
Новий Geely Galaxy Starshine 6 має виразний дизайн із широкою «пащею» решітки радіатора та тоненькими фарами. У нього аркоподібний дах та профільовані боковини, а ліхтарі з’єднані діодною смугою. За розмірами седан подібний до Toyota Camry.
Фото: Geely
Фото: Geely

Габарити Geely Galaxy Starshine 6:

  • довжина — 4806 мм;
  • ширина — 1886 мм;
  • висота — 1490 мм;
  • колісна база — 2756 мм.
У салоні встановили скошене знизу кермо, цифровий щиток приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрін. Бюджетна модель отримала люк, підігрів сидінь та камери кругового огляду.
Фото: Geely
Фото: Geely
Новий Geely Galaxy Starshine 6 отримав плагін-гібридну установку із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 111 к. с. та електромотором, потужність якого не розкривають. Максимальну швидкість обмежили на позначці 180 км/год.
Фото: Geely
Фото: Geely
На вибір запропонують батареї ємністю 8,5 та 17 кВт∙год: у першому випадку запас ходу на електротязі складе 50 км, у другому — 100−125 км.
За матеріалами:
Фокус
