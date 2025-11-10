10 найпопулярніших автомобілів у Європі (інфографіка)
Renault Clio став найпопулярнішим автомобілем Європи у 2025 році, обійшовши Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc.
Про це свідчать дані аналітичної платформи Focus2Move.
За підсумками періоду з початку року до вересня, Renault Clio піднявся на одну сходинку в рейтингу, показавши приріст продажів на 6,7%. Водночас попит на Dacia Sandero зменшився на 7,1%, тоді як продажі Volkswagen T-Roc зросли на 9%.
У десятку найбільш продаваних моделей також увійшла російська lada granta — вона займає сьому позицію, попри падіння продажів на 3,8%. Десятку лідерів замикає компактна модель Citroen C3.
ТОП-10 найпопулярніших моделей в Європі
- Renault Clio (+6,7%);
- Dacia Sandero (-7,1%);
- Volkswagen T-Roc (+9%);
- Volkswagen Golf (-14,1%);
- Dacia Duster (+2,5%);
- Volkswagen Tiguan (-0,2%);
- Lada Granta (-3,8%);
- Opel Corsa (+8,1%);
- Toyota Yaris (-13,2%);
- Citroen C3 (-6,5%).
Раніше ми повідомляли, що за серпневими даними JATО до десятки найпопулярніших автомобілів у Європі увійшли:
- Volkswagen T-Roc — 14693 од.;
- Dacia Sandero — 13834 од.;
- Toyota Yaris Cross — 12201;
- Volkswagen Tiguan — 12094;
- Renault Clio — 12091;
- Hyundai Tucson — 11350;
- Dacia Duster — 9813;
- Toyota Yaris — 9666;
- Opel Corsa — 9585;
- Volkswagen Golf — 9444.
