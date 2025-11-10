0 800 307 555
10 найпопулярніших автомобілів у Європі (інфографіка)

10 найпопулярніших автомобілів у Європі (інфографіка)
10 найпопулярніших автомобілів у Європі (інфографіка), renault-clio.infocar.ua
Renault Clio став найпопулярнішим автомобілем Європи у 2025 році, обійшовши Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc.
Про це свідчать дані аналітичної платформи Focus2Move.
За підсумками періоду з початку року до вересня, Renault Clio піднявся на одну сходинку в рейтингу, показавши приріст продажів на 6,7%. Водночас попит на Dacia Sandero зменшився на 7,1%, тоді як продажі Volkswagen T-Roc зросли на 9%.
У десятку найбільш продаваних моделей також увійшла російська lada granta — вона займає сьому позицію, попри падіння продажів на 3,8%. Десятку лідерів замикає компактна модель Citroen C3.

ТОП-10 найпопулярніших моделей в Європі

  1. Renault Clio (+6,7%);
  2. Dacia Sandero (-7,1%);
  3. Volkswagen T-Roc (+9%);
  4. Volkswagen Golf (-14,1%);
  5. Dacia Duster (+2,5%);
  6. Volkswagen Tiguan (-0,2%);
  7. Lada Granta (-3,8%);
  8. Opel Corsa (+8,1%);
  9. Toyota Yaris (-13,2%);
  10. Citroen C3 (-6,5%).
10 найпопулярніших автомобілів у Європі (інфографіка)
Раніше ми повідомляли, що за серпневими даними JATО до десятки найпопулярніших автомобілів у Європі увійшли:
  1. Volkswagen T-Roc — 14693 од.;
  2. Dacia Sandero — 13834 од.;
  3. Toyota Yaris Cross — 12201;
  4. Volkswagen Tiguan — 12094;
  5. Renault Clio — 12091;
  6. Hyundai Tucson — 11350;
  7. Dacia Duster — 9813;
  8. Toyota Yaris — 9666;
  9. Opel Corsa — 9585;
  10. Volkswagen Golf — 9444.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Також за темою
