10 найпопулярніших автомобілів у Європі (інфографіка)

Renault Clio став найпопулярнішим автомобілем Європи у 2025 році, обійшовши Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Focus2Move.

За підсумками періоду з початку року до вересня, Renault Clio піднявся на одну сходинку в рейтингу, показавши приріст продажів на 6,7%. Водночас попит на Dacia Sandero зменшився на 7,1%, тоді як продажі Volkswagen T-Roc зросли на 9%.

У десятку найбільш продаваних моделей також увійшла російська lada granta — вона займає сьому позицію, попри падіння продажів на 3,8%. Десятку лідерів замикає компактна модель Citroen C3.

ТОП-10 найпопулярніших моделей в Європі

Renault Clio (+6,7%); Dacia Sandero (-7,1%); Volkswagen T-Roc (+9%); Volkswagen Golf (-14,1%); Dacia Duster (+2,5%); Volkswagen Tiguan (-0,2%); Lada Granta (-3,8%); Opel Corsa (+8,1%); Toyota Yaris (-13,2%); Citroen C3 (-6,5%).

Раніше ми повідомляли , що за серпневими даними JATО до десятки найпопулярніших автомобілів у Європі увійшли:

Volkswagen T-Roc — 14693 од.; Dacia Sandero — 13834 од.; Toyota Yaris Cross — 12201; Volkswagen Tiguan — 12094; Renault Clio — 12091; Hyundai Tucson — 11350; Dacia Duster — 9813; Toyota Yaris — 9666; Opel Corsa — 9585; Volkswagen Golf — 9444.

