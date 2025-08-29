Інвестиції в штучний інтелект дають новий імпульс економіці США — Finance.ua

Інвестиції в штучний інтелект дають новий імпульс економіці США 29.08.2025, 01:22 — Світ

За оцінками інвестиційного банку UBS, у 2025 році компанії витратять на інфраструктуру ШІ 375 млрд дол. США, а наступного року ця сума може зрости до $500 млрд.

Як повідомляє New York Times посилаючись на дані Міністерства торгівлі США, лише інвестиції у програмне забезпечення та комп’ютерне обладнання становили чверть усього економічного зростання минулого кварталу. Традиційні галузі, такі як будівництво та енергетика, отримують вигоду від буму ШІ, адже компанії, що будують центри обробки даних, охоче розповідають інвесторам про нові можливості.

Будівельні та енергетичні компанії активно долучаються до «золотої лихоманки» ШІ. Наприклад, Duos Technologies, що надає аналітику для залізниць, розширила свою діяльність на будівництво невеликих центрів обробки даних. BioLargo, яка займається екологічними послугами, продає свої системи зберігання енергії, а NANO Nuclear Energy бачить нові можливості для своїх малих реакторів.

За прогнозами Dodge Construction Network, будівництво центрів обробки даних до 2029 року зростатиме в середньому на 13,2% щороку. Це набагато швидше, ніж в будь-якому іншому секторі, що відстежується. Навіть американська компанія Amrize, один з найбільших постачальників будівельних матеріалів, розробила «оптимізовану для ШІ» бетонну суміш для центрів обробки даних Meta.

Попри бурхливий розвиток, економісти попереджають про можливі ризики. Головний економіст Raymond James Еухеніо Алеман вважає, що існує ризик великої корекції, якщо очікування від ШІ не виправдаються, проводячи паралелі з крахом доткомів у 2001 році.

Однак експерти вважають, що різкий спад малоймовірний, адже фінансування центрів обробки даних надходить з різних джерел, а попит на дані продовжує стрімко зростати. Вакантність у орендованих дата-центрах майже нульова, і навіть якщо ажіотаж навколо ШІ спаде, потреба в них залишатиметься високою. Головними обмеженнями для зростання стають проблеми з постачанням електроенергії, води та робочої сили, а також спротив місцевих громад, які раніше були раді вітати такі проєкти.

