Штучний інтелект позбавляє людей роботи: кому не варто побоюватися — Finance.ua

Штучний інтелект позбавляє людей роботи: кому не варто побоюватися Сьогодні 11:34

Штучний інтелект позбавляє людей роботи: кому не варто побоюватися

Нерідкі заяви від керівників IT-компаній щодо масових скорочень можуть створити враження, що штучний інтелект позбавляє людей роботи.

Насправді все трохи складніше: компанії, серед іншого, намагаються показати, що вони шукають ефективні можливості підготуватися до масштабних змін, які несе з собою розвиток ІІ. Про це пише Еuronews

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Згідно зі звітом європейського сайту оголошень про роботу Indeed, кількість вакансій у сфері IT скоротилася на 36% за останні 5 років. Але це пов’язано не лише з тим, що компанії хочуть замінити працівників на штучний інтелект.

Брендон Бернард, економіст Indeed Hiring Lab, вважає, що сьогодні «ринок праці у сфері технологій дійсно слабкий, але й інші сфери ринку «охолоджуються» аналогічними темпами.

Втім, у публічних заявах щодо масових звільнень все одно прийнято «звалювати відповідальність» на неминучість приходу ШІ.

Так, гендиректор Workday Карл Ешенбах, виправдовуючи масові звільнення на початку цього року, зазначив, що «компанії по всьому світу переосмислюють способи виконання роботи», з урахуванням «зростання попиту» на ШІ.

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Індійський технологічний гігант Tata Consultancy виправдовував скорочення 12 тисяч співробітників тим, що він готується до впровадження ШІ «для наших клієнтів та для нас самих».

За словами експертів, масові звільнення відбуваються не обов’язково тому, що ШІ вже сьогодні готовий замінити звільнених; в багатьох випадках скорочення штату — спосіб знайти кошти на впровадження ШІ: електроніка, обладнання, дата-центри та електрику для їх роботи коштують колосальних грошей.

Браян Хейс, аналітик Zacks Investment Research, каже, що реструктуризація в епоху ШІ — «гострий меч: потрібно знайти баланс між збереженням необхідної чисельності співробітників і тим, щоб дозволити штучному інтелекту вийти на передній план. Чи замінить штучний інтелект деякі з цих робочих місць? Безперечно. Але він також створить багато нових робочих місць».

На що вплине ШІ

Звіт Indeed показав, що ШІ найсильніше впливає на робочі місця початкового рівня у всіх галузях, включаючи маркетинг, адміністрацію та роботу з персоналом. ШІ справді здатний взяти на себе «паперову роботу».

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Технічні працівники, які зможуть показати, що можуть «використовувати штучний інтелект і допомагати компаніям впроваджувати інновації та створювати нові продукти та послуги, будуть мати великий попит», — робить висновок Хейс.

З іншого боку, деякі види професій виявилися майже незачепленими.

медсестри,

медичні працівники, які беруть кров,

фахівці з роботи з небезпечними матеріалами,

маляри та бальзамувальники.

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