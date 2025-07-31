Люди без окулярів ШІ опиняться в невигідному становищі в майбутньому — Цукерберг — Finance.ua
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Люди без окулярів ШІ опиняться в невигідному становищі в майбутньому — Цукерберг

Технології&Авто
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Люди без окулярів ШІ опиняться в невигідному становищі в майбутньому — Цукерберг
Люди без окулярів ШІ опиняться в невигідному становищі в майбутньому — Цукерберг
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг розширив свої оптимістичні ідеї про те, що окуляри стануть основним способом взаємодії користувачів зі штучним інтелектом у найближчі роки.
Про це пише TechCrunch.
Під час телефонної конференції Meta щодо результатів діяльності за другий квартал Цукерберг заявив інвесторам, що, на його думку, люди без окулярів зі штучним інтелектом опиняться у невигідному становищі в майбутньому.
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«Я продовжую вважати, що окуляри, по суті, будуть ідеальним форм-фактором для штучного інтелекту, тому що ви можете дозволити штучному інтелекту бачити те, що бачите ви, протягом дня, чути те, що чуєте ви, і розмовляти з вами», — сказав Цукерберг під час телефонної конференції щодо результатів діяльності.
Цукерберг вважає, що додавання дисплея до цих окулярів відкриє більшу цінність, чи то ширше голографічне поле зору, як у випадку з окулярами Orion AR наступного покоління від Meta, чи менший дисплей, який може постачатися у повсякденних окулярах зі штучним інтелектом.
«Я думаю, що в майбутньому, якщо у вас не буде окулярів зі штучним інтелектом — або якогось способу взаємодії зі штучним інтелектом — ви, ймовірно, опинитеся у досить значному когнітивному недоліку порівняно з іншими людьми», — додав Цукерберг.
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Meta зосередилася на створенні розумних окулярів, таких як окуляри Ray-Ban Meta та, нещодавно, окуляри Oakley Meta. Ці окуляри дають змогу користувачам слухати музику, робити фотографії чи відео та ставити запитання Meta AI, зокрема про те, що вони бачать. Ці носимні пристрої стали несподіваним хітом для компанії, оскільки дохід від продажу Ray-Ban Meta зріс більш ніж утричі порівняно з минулим роком, за даними гіганта окулярів EssilorLuxottica.
Але Цукерберг вважає, що з дисплеями можна зробити більше.
«Це… те, чого ми максимально домагалися з Reality Labs протягом останніх 5−10 років — по суті, досліджуючи всі ці різні речі», — сказав він.
За матеріалами:
УНН
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