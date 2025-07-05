Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують — Finance.ua
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Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують

Технології&Авто
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Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують
Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують
Китайська Xiaomi включилася в перегони розумних окулярів з моделлю AI Glasses. Пристрій із вбудованим ШІ, голосовим управлінням і камерою Sony за функціональністю крутіший за Meta Ray-Ban — принаймні, на папері.
Про це пише видання Gizmodo.

Що відомо про окуляри Xiaomi

Окуляри отримали квадратний дизайн оправи та корпус із прозорого пластику — зовні їх не відрізнити від звичайних.
Гаджет важить лише 40 грам і дає змогу спілкуватися з асистентом Xiao AI та розпізнавати об’єкти, отримуючи про них ШІ-зведення за допомогою камери на 12 Мп (модуль IMX681), яка також може записувати 2К відео.
Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують
Вбудовані мікрофони записують голос користувача і за допомогою speech-to-text передають запит нейромережі.
Також через окуляри можна слухати музику за допомогою вбудованих динаміків і відповідати на дзвінки.
Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують
Час автономної роботи становить 8 годин, що майже вдвічі більше, ніж в основного конкурента — Meta Ray-Ban. Зарядка здійснюється через порт USB Type-C — без окремого кейса.
Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують
Xiaomi AI Glasses стали однією з найдоступніших пропозицій на ринку смарт-окулярів — за модель зі стандартними лінзами просять 1999 юанів, $275 (~11 000 грн). Також є просунуті версії, де можна змінювати кольори лінз — за 2699 і 2999 юанів (~15 000 і 17 000 грн).
За матеріалами:
УНІАН
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