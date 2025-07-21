Штучний інтелект принесе бізнесу до $450 млрд вигоди до 2028 року — Finance.ua
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Штучний інтелект принесе бізнесу до $450 млрд вигоди до 2028 року

Технології&Авто
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Штучний інтелект принесе бізнесу до $450 млрд вигоди до 2028 року
Штучний інтелект принесе бізнесу до $450 млрд вигоди до 2028 року
До 2028 року штучний інтелект може принести бізнесу до 450 мільярдів доларів вигоди — такі прогнози наводять аналітики Capgemini research.
Основна частина цієї суми сформується за рахунок підвищення доходів і зниження витрат. Організації, яким вдасться масштабувати ШІ-агентів, уже в найближчі три роки зможуть заробити в середньому 382 мільйони доларів, тоді як компанії з меншими обсягами впровадження — лише близько 76 мільйонів.

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Водночас рівень повноцінного використання ШІ-агентів поки що залишається дуже низьким — лише 2% компаній у світі мають масштабні рішення. У Великій Британії цей показник ще нижчий, проте майже половина бізнесів (47%) активно впроваджує або тестує ШІ-агентів, а ще 19% вже використовують їх частково.
Переважна більшість керівників (93%) впевнені, що широке використання таких рішень дасть компанії помітну перевагу, особливо у сферах обслуговування клієнтів, продажів і ІТ.
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Попри це, у міру переходу від пілотів до реального впровадження рівень довіри до ШІ падає: якщо торік ШІ довіряли 43% компаній, то сьогодні — лише 27%. У Великобританії показник трохи вищий (32%), але також суттєво знизився порівняно з минулим роком (50%).
Серед основних бар’єрів — недостатньо потужна ІТ-інфраструктура, низька готовність даних, брак експертизи та побоювання щодо конфіденційності. Експерти наголошують: ефективність будь-якого ШІ безпосередньо залежить від якості даних, на яких він працює.
За матеріалами:
itechua
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