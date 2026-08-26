Долар не поспішає дорожчати: в ICU дали прогноз курсу гривні Сьогодні 10:05 — Валюта

Купівля валюти

Національний банк послабив валютні обмеження для українців, дозволивши купувати значно більше безготівкової валюти. Втім, масового ажіотажу на долар це не спричинило. Ба більше, гривня останніми тижнями навіть дещо зміцнилася.

В ICU В ICU вважають , що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою, а курс долара найближчим часом коливатиметься в досить вузькому діапазоні.

Що кажуть аналітики

10 серпня НБУ провів черговий етап валютної лібералізації. Зокрема, ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти збільшили з 50 тис. до 200 тис. грн на місяць.

Також українцям розширили можливості для використання валюти та збільшили ліміт на зняття готівки з валютних рахунків до 200 тис. грн на день. Детально про зміни ми писали тут.

Однак, як зазначають в ICU, нові можливості не призвели до різкого зростання попиту на валюту. У тиждень запровадження послаблень населення навіть скоротило купівлю безготівкової валюти на 12% — до $130 млн. За чотири дні минулого тижня українці придбали ще $96 млн, що на 10% менше, ніж за аналогічний період попереднього тижня.

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Загалом чиста купівля валюти населенням упродовж двох попередніх тижнів залишалася на рівні близько $0,9 млрд. Водночас інтервенції НБУ перевищували $1 млрд на тиждень.

На цьому тлі офіційний курс гривні навіть дещо зміцнився — до менш ніж 44,7 грн за долар. Два тижні тому він перевищував 44,8 грн/$.

В ICU вважають, що попередні ліміти фактично не обмежували більшість українців, тому їх збільшення не стало суттєвим фактором для валютного ринку.

За прогнозом ICU, найближчими тижнями НБУ зберігатиме курс гривні в межах 44,5−45 грн за долар. Водночас прогноз на кінець року в компанії залишають без змін — 45,8 грн/$.

Мінфін також не поспішає змінювати ставки

На ринку ОВДП тим часом Мінфін не демонструє готовності суттєво підвищувати дохідності облігацій, попри підвищення облікової ставки НБУ.

З початку серпня дохідності військових ОВДП змінилися лише незначно. Зараз ставка відсікання для 11-місячних паперів становить 15,19%, для облігацій із терміном погашення 1,7 року — 15,65%, а для 2,5-річних — 16,1%.

Крім того, Мінфін скоротив пропозицію більшості випусків ОВДП удвічі — з 2 млрд грн до 1 млрд грн. У вересні міністерство планує продавати ще менше паперів.

На думку ICU, зараз Мінфін має дві основні цілі: поступово обмінювати резервні облігації на довші папери та утримувати дохідності ОВДП на поточному рівні. Тому суттєвих змін у дохідностях облігацій найближчим часом в ICU також не очікують.

Раніше ми повідомляли , що українці продовжують збільшувати обсяг коштів, які зберігають у банках. Станом на 1 серпня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з ФОП, досягла 1,750 трлн грн. За місяць цей показник зріс на 1,3 млрд грн.

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