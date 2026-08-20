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БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників у столиці — деталі

Валюта
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БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників у столиці — деталі
БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників у столиці — деталі
Діяльність мережі пунктів обміну валют, які незаконно здійснювали купівлю та продаж іноземної валюти, викрили детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві.
Про це повідомляє БЕБ.
БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників у столиці — деталі
Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 7 млн грн в еквіваленті.
Слідством встановлено, що валютно-обмінні операції проводили без належного застосування реєстраторів розрахункових операцій.
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Клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки, які не підтверджували проведення операцій у встановленому законом порядку. Крім того, пункти не були внесені до відповідного державного реєстру та не мали права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.
Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 1,4 млн грн, майже 125 тис. доларів США та 7 тис. євро.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління ДПС у м. Києві.
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Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає штраф від 85 до 170 тис. грн.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Обмін валют
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