Клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки, які не підтверджували проведення операцій у встановленому законом порядку. Крім того, пункти не були внесені до відповідного державного реєстру та не мали права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.
Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 1,4 млн грн, майже 125 тис. доларів США та 7 тис. євро.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління ДПС у м. Києві.
Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає штраф від 85 до 170 тис. грн.