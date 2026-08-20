БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників у столиці — деталі Сьогодні 16:12 — Валюта

БЕБ викрило мережу нелегальних обмінників у столиці — деталі

Діяльність мережі пунктів обміну валют, які незаконно здійснювали купівлю та продаж іноземної валюти, викрили детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві.

Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 7 млн грн в еквіваленті.

Слідством встановлено, що валютно-обмінні операції проводили без належного застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Клієнтам видавали імітовані фіскальні чеки, які не підтверджували проведення операцій у встановленому законом порядку. Крім того, пункти не були внесені до відповідного державного реєстру та не мали права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.

Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 1,4 млн грн, майже 125 тис. доларів США та 7 тис. євро.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління ДПС у м. Києві.

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Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає штраф від 85 до 170 тис. грн.

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