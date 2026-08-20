Що з курсом? Нафта по $98, загострення конфлікту США й Ірану та загрози для долара

Ситуація на Близькому Сході знову стала головним фактором для світових ринків. Загострення війни між США та Іраном, проблеми з проходженням суден через Ормузьку протоку та зростання цін на нафту можуть вплинути не лише на вартість енергоносіїв, а й на курси основних світових валют.
Фінансовий експерт Олексій Козирєв представив прогноз щодо ситуації на валютному та сировинному ринках на період з 20 до 26 серпня.
Нафта може зрости до $98 за барель
За словами експерта, 60-денний термін рамкової угоди про перемир’я, який діяв з 17 червня до 17 серпня, завершився, однак прогресу щодо подальших домовленостей поки немає.
«І Іран, і Сполучені Штати звинувачують один одного в тому, що вони не виконують своїх зобов’язань», — зазначив Козирєв.
За його словами, через це перспективи нормального проходження суден через Ормузьку протоку залишаються невизначеними. Ситуація вже призводить до подорожчання логістики та посилює напруження на фінансових і фондових ринках, пов’язаних із нафтою.
«91 долар — це не межа по нафті, це вже зрозуміло», — вважає експерт.
За його прогнозом, з 20 до 26 серпня ціна нафти Brent перебуватиме в межах від $85 до $98 за барель. Подальша динаміка залежатиме насамперед від розвитку подій у районі Ормузької протоки.
Козирєв також попередив, що висока вартість енергоносіїв може створити додаткові проблеми для європейських країн.
Чого чекати від пари євро-долар
На поведінку євро та долара найближчими днями, за оцінкою Козирєва, впливатиме одразу кілька факторів: ситуація на Близькому Сході, вартість енергоносіїв, стан фондових ринків, а також подальші рішення Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок і грошово-кредитної політики.
Наразі євро дещо зміцнюється відносно долара на тлі побоювань щодо посилення кризи на Близькому Сході та невизначеності на фінансових ринках.