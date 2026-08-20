Що з курсом? Нафта по $98, загострення конфлікту США й Ірану та загрози для долара Сьогодні 16:13 — Валюта

Що з курсом? Нафта по $98, загострення конфлікту США й Ірану та загрози для долара

Ситуація на Близькому Сході знову стала головним фактором для світових ринків. Загострення війни між США та Іраном, проблеми з проходженням суден через Ормузьку протоку та зростання цін на нафту можуть вплинути не лише на вартість енергоносіїв, а й на курси основних світових валют.

Про це йдеться у новому відео наших колег із порталу «Мінфін».

Фінансовий експерт Олексій Козирєв представив прогноз щодо ситуації на валютному та сировинному ринках на період з 20 до 26 серпня.

Нафта може зрости до $98 за барель

За словами експерта, 60-денний термін рамкової угоди про перемир’я, який діяв з 17 червня до 17 серпня, завершився, однак прогресу щодо подальших домовленостей поки немає.

«І Іран, і Сполучені Штати звинувачують один одного в тому, що вони не виконують своїх зобов’язань», — зазначив Козирєв.

За його словами, через це перспективи нормального проходження суден через Ормузьку протоку залишаються невизначеними. Ситуація вже призводить до подорожчання логістики та посилює напруження на фінансових і фондових ринках, пов’язаних із нафтою.

Вартість Brent уже перевищила $91 за барель.

«91 долар — це не межа по нафті, це вже зрозуміло», — вважає експерт.

За його прогнозом, з 20 до 26 серпня ціна нафти Brent перебуватиме в межах від $85 до $98 за барель. Подальша динаміка залежатиме насамперед від розвитку подій у районі Ормузької протоки.

Козирєв також попередив, що висока вартість енергоносіїв може створити додаткові проблеми для європейських країн.

Чого чекати від пари євро-долар

На поведінку євро та долара найближчими днями, за оцінкою Козирєва, впливатиме одразу кілька факторів: ситуація на Близькому Сході, вартість енергоносіїв, стан фондових ринків, а також подальші рішення Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок і грошово-кредитної політики.

Наразі євро дещо зміцнюється відносно долара на тлі побоювань щодо посилення кризи на Близькому Сході та невизначеності на фінансових ринках.

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«Чи будуть вони піднімати свої ставки чи ні — це принципове питання саме для всіх інвесторів», — зазначив експерт, говорячи про майбутні рішення ЄЦБ та ФРС.

За прогнозом Козирєва, пара євро-долар з 20 до 26 серпня перебуватиме в межах від 1,151 до 1,169 долара за євро.

При цьому щоденні коливання можуть становити від 0,2 до 0,7 цента. Для українського валютного ринку це потенційно означає коливання курсу євро в межах від 8 до 31 копійки протягом дня.

«Це не саме критичне коливання, у нас були і по 35, і по 40 копійок. Але казати, що це маленькі коливання, я теж зараз не можу», — підсумував Козирєв.

Детальний прогноз — у відео за посиланням:

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