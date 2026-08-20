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Що з курсом? Нафта по $98, загострення конфлікту США й Ірану та загрози для долара

Валюта
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Що з курсом? Нафта по $98, загострення конфлікту США й Ірану та загрози для долара
Що з курсом? Нафта по $98, загострення конфлікту США й Ірану та загрози для долара
Ситуація на Близькому Сході знову стала головним фактором для світових ринків. Загострення війни між США та Іраном, проблеми з проходженням суден через Ормузьку протоку та зростання цін на нафту можуть вплинути не лише на вартість енергоносіїв, а й на курси основних світових валют.
Про це йдеться у новому відео наших колег із порталу «Мінфін».
Фінансовий експерт Олексій Козирєв представив прогноз щодо ситуації на валютному та сировинному ринках на період з 20 до 26 серпня.

Нафта може зрости до $98 за барель

За словами експерта, 60-денний термін рамкової угоди про перемир’я, який діяв з 17 червня до 17 серпня, завершився, однак прогресу щодо подальших домовленостей поки немає.
«І Іран, і Сполучені Штати звинувачують один одного в тому, що вони не виконують своїх зобов’язань», — зазначив Козирєв.
За його словами, через це перспективи нормального проходження суден через Ормузьку протоку залишаються невизначеними. Ситуація вже призводить до подорожчання логістики та посилює напруження на фінансових і фондових ринках, пов’язаних із нафтою.
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Вартість Brent уже перевищила $91 за барель.
«91 долар — це не межа по нафті, це вже зрозуміло», — вважає експерт.
За його прогнозом, з 20 до 26 серпня ціна нафти Brent перебуватиме в межах від $85 до $98 за барель. Подальша динаміка залежатиме насамперед від розвитку подій у районі Ормузької протоки.
Козирєв також попередив, що висока вартість енергоносіїв може створити додаткові проблеми для європейських країн.

Чого чекати від пари євро-долар

На поведінку євро та долара найближчими днями, за оцінкою Козирєва, впливатиме одразу кілька факторів: ситуація на Близькому Сході, вартість енергоносіїв, стан фондових ринків, а також подальші рішення Європейського центрального банку та Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок і грошово-кредитної політики.
Наразі євро дещо зміцнюється відносно долара на тлі побоювань щодо посилення кризи на Близькому Сході та невизначеності на фінансових ринках.
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«Чи будуть вони піднімати свої ставки чи ні — це принципове питання саме для всіх інвесторів», — зазначив експерт, говорячи про майбутні рішення ЄЦБ та ФРС.
За прогнозом Козирєва, пара євро-долар з 20 до 26 серпня перебуватиме в межах від 1,151 до 1,169 долара за євро.
При цьому щоденні коливання можуть становити від 0,2 до 0,7 цента. Для українського валютного ринку це потенційно означає коливання курсу євро в межах від 8 до 31 копійки протягом дня.
«Це не саме критичне коливання, у нас були і по 35, і по 40 копійок. Але казати, що це маленькі коливання, я теж зараз не можу», — підсумував Козирєв.
Детальний прогноз — у відео за посиланням:
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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