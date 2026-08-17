Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 15:01 — Валюта

Долар США

Протягом 10−14 серпня офіційний курс гривні залишався відносно стабільним, хоча в середині тижня спостерігалися різноспрямовані рухи.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Після поступового послаблення до 44,8660 грн/$12 серпня гривня вже наступного дня почала зміцнюватися. До 14 серпня офіційний курс знизився до 44,6988 грн/$ — це приблизно на 0,13% нижче за показник на початку тижня.

Таким чином, валютний ринок зберігав відносну рівновагу, а коливання курсу не формували стійкого девальваційного тренду.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

10 серпня — 44,7579 грн/$;

11 серпня — 44,8305 грн/$;

12 серпня — 44,8660 грн/$;

13 серпня — 44,7128 грн/$;

14 серпня — 44,6988 грн/$.

Золотько зазначає, що готівковий валютний ринок протягом тижня, що минув, пройшов стабільно із незначною корекцією котирувань у другій половині тижня.

Стартувавши в понеділок у діапазоні 44,50−45,02 грн/$, у вівторок та котирування незначно піднялися — до 44,56−45,07 грн/$, а в середу — опустилися 44,48−45,00 грн/$. В четвер теж трохи знизилися та були на позначках 44,47−44,95 грн/$. На таких саме позначках котирування перебували і в п`ятницю.

За словами банкірки, це свідчить про баланс попиту та пропозиції на готівковому ринку та відсутність суттєвого девальваційного тиску, проте не дає підстав говорити про стійкий тренд на зміцнення.

Курс на міжбанку

Міжбанк упродовж 10−14 серпня демонстрував поступове зміцнення гривні на тлі невисокої волатильності. За тиждень долар знизився з 44,80 до 44,71 грн/$, тобто приблизно на 9 копійок, або 0,2%. При цьому максимальна амплітуда в середині тижня становила 30 копійок — від 44,61 до 44,91 грн/$. Показово, що після відносно сильнішого старту тижня ринок перейшов до переважно низхідної динаміки: у вівторок долар втратив 10 копійок, у середу — ще 14 копійок, а в четвер-п'ятницю рух уже був значно спокійнішим. Долар не зміг закріпитися вище 44,9 грн/$, а після локального максимуму у вівторок курс послідовно відступав. Така поведінка відповідає нинішньому режиму керованої гнучкості, за якого НБУ згладжує надмірні коливання, а сам ринок може рухатися в обидва боки.

За підсумками 10−14 серпня обсяг чистих інтервенцій Національного банку становив $1100,93 млн, що на 8% вище, ніж минулого тижня, що є приблизно середнім значенням тижневого обсягу продажу валюти з середини липня.

Прогноз на тиждень

Протягом 17−21 серпня очікується збереження помірних коливань без чітко вираженого девальваційного тренду. Головним аргументом на користь відносної стабільності є поведінка самого ринку, коли після локального підйому долар не закріпився на вищих рівнях.

Додатковим фактором підтримки гривні залишатиметься монетарна політика НБУ. Облікова ставка наразі становить 15,5%, і найближче рішення щодо неї заплановане на 11 вересня.

Окремо варто враховувати календар бюджетних та корпоративних платежів, каже Золотько. Середина місяця традиційно формує додатковий попит бізнесу на гривню для розрахунків із бюджетом, водночас імпортери продовжують купувати валюту для зовнішніх розрахунків. Тому ринок може рухатися хвилеподібно: у ті дні, коли переважає попит імпортерів, долар матиме потенціал для наближення до верхньої межі коридору, а за активнішої пропозиції валюти — повертатиметься до нижньої.

Нові валютні послаблення, які НБУ впровадив минулого тижня, можуть зробити курс більш чутливим до епізодів підвищеного попиту та дещо ускладнити подальше зміцнення гривні. Водночас сам факт лібералізації не суперечить загальній стратегії НБУ. Регулятор поступово рухається до зняття воєнних валютних обмежень, але робить це поетапно і за наявності достатніх макрофінансових передумов.

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За режиму керованої гнучкості регулятор не фіксує курс на певній позначці, але згладжує надмірні дисбаланси між попитом і пропозицією. Тому навіть якщо через розширення валютних лімітів попит тимчасово посилиться, це не означає автоматичного переходу курсу в новий висхідний тренд, зазначає Золотько. Наявність міжнародних резервів і готовність НБУ проводити інтервенції залишаються ключовим запобіжником різких курсових рухів.

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