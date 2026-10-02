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Фінкомпаніям і ломбардам хочуть спростити отримання валютних ліцензій

Валюта
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Проєкт передбачає спрощення отримання ліцензії на здійснення валютної операції
Проєкт передбачає спрощення отримання ліцензії на здійснення валютної операції
Національний банк України пропонує спростити порядок отримання фінансовими компаніями та ломбардами ліцензій на здійснення окремих валютних операцій.
Регулятор виніс на обговорення відповідний проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.
Документ затверджений постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 зі змінами.

Як зміниться порядок отримання ліцензії

Проєкт передбачає спрощення отримання ліцензії на здійснення валютної операції з надання у кредит коштів у національній валюті нерезидентам-фізичним особам.
Зокрема, фінансові компанії та ломбарди зможуть отримувати таку ліцензію одночасно з отриманням або розширенням обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії чи ломбарду, яка передбачає право на надання коштів та банківських металів у кредит.
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У такому разі НБУ розглядатиме документи для отримання відповідних ліцензій у межах одного адміністративного провадження.
Крім того, для отримання ліцензії на здійснення зазначених валютних операцій не потрібно буде подавати окремі документи, передбачені загальним порядком ліцензування валютних операцій.

Хто зможе скористатися спрощеним порядком

Фінансові компанії, ліцензія яких уже включає право на надання коштів та банківських металів у кредит, а також ломбарди зможуть протягом шести місяців із дня набрання чинності постановою звернутися за отриманням відповідної ліцензії у спрощеному порядку.
Запропоновані зміни спрямовані на вдосконалення порядку ліцензування валютних операцій небанківських фінансових установ та реалізацію Національним банком функції нагляду за дотриманням ними вимог валютного законодавства України.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютні операціїНБУ
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