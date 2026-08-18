Що буде з доларом та євро цього тижня? Точний прогноз банкіра, курс та розрахунок депозитів Сьогодні 10:13 — Валюта

Що буде з доларом та євро цього тижня? Точний прогноз банкіра, курс та розрахунок депозитів

У цьому випуску розбираємо свіжий прогноз курсу валют від банкіра «Глобус Банку» Тараса Лєсового та головні фактори, що тиснуть на український фінансовий ринок цього тижня.

Почнемо з подій, які впливають на курс валют , а вже пізніше перейдемо до конкретних цифр. Важливо розуміти одну річ, динаміка євро цього тижня залежить не тільки від ситуації в Україні. Величезну роль відіграє співвідношення євро та долара на світовому ринку.

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Тому коливання євро можуть бути дещо ширшими за коливання долара. Втім, за прогнозом, вони все одно не повинні вийти за межі того діапазону, який ми щойно назвали.

Навіть якщо курс тримається в звичних рамках, це не означає відсутність ризиків, заспокоює банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий. Попит на валюту на міжбанку може зрости через активність імпортерів — особливо тих компаній, які закуповують енергоресурси та пальне.

Енерготрейдери намагатимуться завчасно накопичувати валюту для фінансування майбутніх контрактів. І тут причина не в паніці, а в холодному розрахунку: нестабільність світового нафтового ринку, ситуація навколо Ормузької протоки, непередбачуваність відносин між США та Іраном.

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Логіка проста. Якщо політична напруга спаде — нафтові котирування можуть піти вниз. Але нове загострення здатне швидко повернути ринок до зростання. І оскільки чіткого довгострокового цінового орієнтира зараз немає, українські імпортери страхуються — купують валюту наперед, не чекаючи гіршого сценарію.

Ще один ризик, про який менше говорять, але який відчутно впливає на гаманець — це внутрішня інфляція. За словами Тараса Лєсового, воєнні руйнування збільшують витрати підприємств: ремонти, альтернативне електропостачання, перевезення, відновлення виробничих процесів. І значну частину цих витрат бізнес змушений закладати у вартість товарів та послуг.

Окремий тиск створює пальне. Його подорожчання підвищує логістичні витрати практично в усіх галузях. І якщо ціни на пальне продовжать зростати, частина бізнесу може одномоментно підняти прайси на 5−7% — причому не тільки під поточні витрати, а й наперед, під можливе майбутнє подорожчання.

За таких умов інфляція в серпні може становити 1−1,3% за місяць. Для порівняння: в липні ціни зросли приблизно на 0,2%. А в річному вимірі показник потенційно пришвидшиться до 8,8−9,2%.

Є й стримувальний фактор — сезонна пропозиція сільськогосподарської продукції. Вона частково гальмуватиме загальне зростання цін. Але повністю компенсувати дорожче пальне, логістику та воєнні збитки підприємств цей фактор не зможе.

Тепер до конкретних цифр. Протягом цього тижня серпня курс долара, найімовірніше, залишатиметься в межах 44,6−45 грн за долар переконаний банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Курс євро — в діапазоні 51−52,5 грн за євро.

Якщо конкретніше по коридорах: долар на міжбанку — 44,6−45,2 грн, євро — 51−52,5 грн.

На готівковому ринку долар — 44,8−45,2 грн, євро — та ж вилка, 51−52,5 грн.

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