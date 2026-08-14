НБУ виявив спроби обійти фінмоніторинг під час обміну валюти Сьогодні 12:34 — Валюта

До операцій залучали працівників банків

Національний банк України під час нагляду за готівковими валютно-обмінними операціями банків із фізичними особами виявив випадки їх дроблення на суми до 400 тис. грн. Так клієнти намагалися уникнути встановлених законодавством порогових значень та належної перевірки.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на лист регулятора до банків та банківських асоціацій.

Регулятор виявив схеми

Як зазначається в листі регулятора, одні й ті самі фізичні особи протягом дня проводили кілька валютно-обмінних операцій на суму менше ніж 400 тис. грн кожна. Водночас їхній сукупний обсяг перевищував цей поріг.

У низці випадків Нацбанк виявив ознаки пов’язаності таких клієнтів між собою та з працівниками банків. Особи групувалися біля кас, спілкувалися між собою, передавали гроші, телефони та пакети з готівкою.

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Також регулятор зафіксував випадки маскування зовнішності під час обміну валюти. Клієнти змінювали елементи одягу, використовували головні убори та сонцезахисні окуляри. НБУ розцінив такі дії як спробу уникнути візуального контролю та розпізнавання обличчя.

Крім того, виявлено розподіл однотипних валютно-обмінних операцій на кілька днів для уникнення ідентифікації та верифікації. До структурованих операцій також залучали третіх осіб, зокрема неповнолітніх.

В окремих випадках у квитанціях банки зазначали неправдиві дані про вік клієнтів, які не відповідали записам камер відеоспостереження.

До операцій залучали працівників банків

НБУ також виявив випадки залучення працівників банків до проведення валютно-обмінних операцій для інших осіб без розкриття банку інформації про них. Також операції оформлювали за відсутності клієнтів біля каси.

У квитанціях клієнти іноді зазначали різні персональні дані, хоча записи відеоспостереження свідчили, що кілька операцій проводили одні й ті самі фізичні особи.

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Окремі банки не надавали на запити НБУ або надавали не в повному обсязі записи систем технологічного відеоконтролю робочих місць касирів і клієнтських зон. Регулятор зазначив, що це є порушенням законодавчих вимог.

НБУ повідомив, що всім установленим під час нагляду випадкам буде надано правову оцінку.

Банкам рекомендували посилити контроль

У зв’язку з виявленими фактами банкам рекомендовано посилити внутрішній контроль за валютно-обмінними операціями фізосіб, зокрема для недопущення їх структурування з метою уникнення порогових значень, проведення операцій на користь інших осіб без розкриття інформації про них та оформлення операцій за відсутності клієнта біля каси.

Серед інших рекомендацій — періодичні внутрішні перевірки кас із переглядом записів відеокамер, удосконалення контролю за дотриманням працівниками вимог фінансового моніторингу та додаткове навчання персоналу.

Наголошується, що рекомендації є обов’язковими для врахування банками під час виконання функцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

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