Банкіри оцінили вплив нового валютного ліміту НБУ на курс Сьогодні 21:06 — Валюта

Ліміт на купівлю валюти зріс

Підвищення Національним банком України ліміту на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з 50 тис. грн до 200 тис. грн може спричинити короткострокове зростання попиту.

Водночас суттєвого впливу на валютний ринок це рішення не матиме, вважають опитані агентством «Інтерфакс-Україна» банкіри.

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Попит на валюту може зрости в перші дні

«На нашу думку, можливий певний сплеск попиту на купівлю безготівкової валюти в перші кілька днів після набуття змін чинності», — зазначив директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банку Емал Бахтарі.

За його словами, частка клієнтів, яким раніше не вистачало місячного ліміту 50 тис. грн, відносно невелика. Він припустив, що Нацбанк за потреби згладжуватиме короткострокові сплески попиту валютними інтервенціями.

Голова правління банку «Глобус» Сергій Мамедов також не очікує пропорційного збільшення попиту після підвищення ліміту в чотири рази. За його словами, ліміт визначає лише максимально можливий обсяг операції, тоді як купівля готівкової валюти населенням і раніше не була обмежена аналогічним місячним лімітом.

Валютна лібералізація сама по собі наразі навряд чи створює загрозу курсовій стабільності, вважає Мамедов. Значні міжнародні резерви дають регулятору можливість згладжувати надмірні коливання курсу, а висока облікова ставка має підтримувати привабливість гривневих інструментів, однак така модель значною мірою залежить від ритмічності міжнародної фінансової допомоги.

Що відбуватиметься на міжбанківському ринку

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний також прогнозує збільшення попиту на валюту, але не очікує від цього суттєвого впливу на міжбанківський ринок, де вагомішими чинниками залишаються потреби імпортерів та дефіцит експортної виручки.

Додатковий попит, за словами Курінного, може виникнути й на готівковому ринку після збільшення денного ліміту на зняття валюти зі 100 тис. грн до 200 тис. грн, оскільки готівковий курс тримається близько до міжбанківських котирувань, а інколи є нижчим.

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Окремим ризиком Мамедов назвав погіршення співвідношення між товарним імпортом та експортом. За наведеними ним даними, у січні-липні 2026 року імпорт товарів становив $58,1 млрд, тоді як експорт — $24,1 млрд, унаслідок чого від’ємне сальдо сягнуло близько $34 млрд.

На думку банкіра, подальше розширення торговельного дисбалансу та проблеми з морською логістикою можуть збільшувати структурний попит на валюту і потребу в інтервенціях НБУ, тоді як динаміка резервів залежатиме також від обсягів міжнародного фінансування.

Чи можуть гривневі заощадження перейти у валюту

Ризик суттєвого перетікання заощаджень населення з гривневих депозитів та облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у валюту директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин оцінює як обмежений.

Привабливість гривневих депозитів та ОВДП, за його оцінкою, залишається вищою порівняно з триманням заощаджень у готівковій валюті, а зростання вкладень населення в ОВДП було пов’язане передусім із їх вищою дохідністю порівняно з очікуваною девальвацією гривні.

Печерицин водночас допускає, що підвищення ліміту на безготівкову купівлю валюти може скоротити обсяг так званих «технічних» валютних депозитів, які населення відкривало на три місяці для подальшого отримання іноземної валюти.

«Якщо обсяг таких депозитів знизиться, а банкам буде потрібен валютний ресурс для проведення активних операцій, зокрема кредитування, ставки за валютними депозитами можуть дещо зрости. Водночас це не обов’язково стане загальною тенденцією для всього банківського сектору», — зазначив він.

Підвищення денного ліміту на зняття готівкової валюти теоретично також може посилити інтерес населення до валютних депозитів, однак, за оцінкою Печерицина, з огляду на середні доходи та заощадження населення цей ефект не буде масовим і не призведе до кратного зростання таких вкладів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України з 11 серпня 2026 року запроваджує масштабний пакет пом’якшення валютних обмежень. Зміни передусім розширюють можливості фізичних осіб, але також передбачають нові умови для бізнесу та фінансового сектору. Пакет валютної лібералізації вже закладений в оновлений макроекономічний прогноз НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році.

Також ми зазначали , що головна новація стосується саме купівлі безготівкової іноземної валюти. До 11 серпня максимальна сума такої операції для населення становила 50 тис. грн на календарний місяць. Тепер українець може придбати безготівкову валюту вже на 200 тис. грн на місяць. Таким чином, доступний обсяг збільшився одразу в чотири рази. Йдеться саме про безготівкову валюту — наприклад, долари або євро, які купуються через мобільний застосунок чи інтернет-банкінг і зараховуються на валютний рахунок чи картку.

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