Аналітики очікують зростання дисбалансів на валютному ринку в наступні місяці Сьогодні 14:00 — Валюта

Інтервенції Національного банку знову перевищили $1 млрд

Минулого тижня інтервенції Національного банку знову перевищили $1 млрд. Загалом із червня вони в середньому становлять понад $1 млрд на тиждень. Дефіцит валюти на ринку з початку червня в середньому становив $0,9 млрд на тиждень, а минулого тижня — $0,7 млрд за чотири робочі дні. За даними регулятора, зростання попиту на валюту пов’язане, зокрема, з фінансуванням українського оборонно-промислового комплексу за рахунок міжнародної допомоги.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Чому НБУ збільшив продаж валюти

В опублікованому в четвер інфляційному звіті НБУ приділив особливу увагу обсягам валютних інтервенцій та причинам їхнього зростання.

За поясненням регулятора, збільшення дефіциту валюти на ринку та обсягів інтервенцій пов’язане з початком надходження перших траншів за програмою Ukraine Support Loan (USL), які спрямовуються на оборонні цілі. Значна частина коштів, що почали надходити на рахунки уряду в червні, використовується для закупівлі вітчизняного озброєння. Уряд продає отриману валюту Національному банку, щоб профінансувати відповідні видатки у гривні.

icu.ua

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Після цього українські підприємства отримують гривневі кошти за свою продукцію та купують валюту для придбання імпортних комплектуючих. Це збільшує розрив між попитом і пропозицією валюти на ринку, через що НБУ змушений продавати більше іноземної валюти.

Таким чином, Національний банк фактично виконує посередницьку функцію, перерозподіляючи валюту між урядом та імпортерами комплектуючих для виробництва озброєння.

Прогноз ICU

В ICU зазначають, що НБУ пояснює значні обсяги інтервенцій особливостями фінансування вітчизняного ОПК за рахунок коштів зовнішньої допомоги за програмою USL.

Крім того, Національний банк допускає зростання структурного попиту на валюту через збільшення міжнародної допомоги. Регулятор вважає, що подальше зростання обсягів валютних інтервенцій не обов’язково свідчитиме про посилення девальваційного тиску або накопичення макроекономічних дисбалансів.

В ICU водночас зазначають, що зростання імпорту комплектуючих для українського ОПК справді збільшує потребу в інтервенціях НБУ. Проте різке зростання їхніх обсягів спостерігається з початку року, тому його не можна пояснити лише особливостями імпорту для потреб оборонно-промислового комплексу.

«Ми очікуємо певного зростання дисбалансів на валютному ринку в наступні місяці, особливо з урахуванням обмежень на експорт агропродукції через вищі безпекові ризики. Водночас ми не очікуємо значної девальвації гривні найближчими кварталами та зберігаємо свій прогноз курсу на рівні 45.8 грн/$ до кінця поточного року. Найближчими ж тижнями НБУ навряд чи дозволить курсу гривні перетнути рівень 45 грн/$», — прогнозують аналітики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на членкиню правління, директорку департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганну Золотько писав , що цього тижня валютний ринок, найімовірніше, збереже відносно спокійну динаміку, хоча баланс ризиків залишається дещо зміщеним у бік поступового послаблення гривні. Після коливань наприкінці липня міжбанк консолідувавсяя поблизу 44,7−44,8 грн/$, і саме цей діапазон, ймовірно, залишатиметься основним орієнтиром для торгів 10−14 серпня.

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