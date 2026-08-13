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Нові ліміти на купівлю валюти: як це вплине на курс

Особисті фінанси
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Нові ліміти на купівлю валюти: як це вплине на курс
Нові ліміти на купівлю валюти: як це вплине на курс
НБУ 11 серпня 2026 року суттєво послабив низку валютних обмежень.
Найпомітніша зміна для пересічних українців — збільшення у чотири рази місячного ліміту на купівлю безготівкової іноземної валюти. Якщо раніше фізична особа могла придбати таким способом валюту на суму до 50 тис. грн на місяць, то тепер межу піднято до 200 тис. грн.

Як вплине на курс

Теоретично попит населення на іноземну валюту може зрости, оскільки тепер громадяни отримали можливість купувати її в більшому обсязі.
Однак НБУ, ухвалюючи рішення, виходив із того, що валютний ринок здатен витримати додатковий попит без втрати стабільності. Крім того, йдеться саме про безготівкову купівлю, а не про необмежене придбання готівкових доларів чи євро.
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Тому розглядати нововведення як сигнал про неминуче подорожчання американської валюти було б передчасно. На курс гривні впливатиме значно ширший набір факторів: стан валютного ринку, міжнародна фінансова допомога, імпорт та експорт, інфляція, дії НБУ, а також ситуація на фронті.
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Більше подробиць читайте у нашій статті — Нові ліміти на купівлю валюти: що дозволив НБУ
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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