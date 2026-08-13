Нові ліміти НБУ: як зміниться курс долара та євро цього тижня (відео) Сьогодні 10:10 — Валюта

Нові ліміти НБУ: як зміниться курс долара та євро цього тижня (відео)

На світові ринки продовжують впливати геополітика та ситуація навколо Ормузької протоки. Від розвитку подій залежатимуть ціни на нафту, а через них — поведінка пари євро/долар та інших активів. Водночас на український валютний ринок уже впливають нові підвищені ліміти Національного банку.

Про це розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв на YouTube-каналі «Мінфін»

Нафта

На світовому валютному, фондовому та сировинному ринках, а також на ринках золота і срібла головним фактором залишатиметься розвиток подій на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про те, чи буде ефективною мирна угода між США та Іраном та чи відновиться повноцінне цивільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Важливим фактором для валютного ринку буде динаміка цін на нафту. Європа значною мірою залежить від вартості енергоносіїв, тому подорожчання нафти може підтримувати долар та водночас створювати додатковий інфляційний тиск у країнах, залежних від імпорту енергоносіїв.

Золото та срібло

На ринку золота триває поступове зростання цін. На момент підготовки прогнозу метал коштував близько $4405 за тройську унцію. Для порівняння, нещодавно ціна перебувала на рівні близько $3900, тобто зросла майже на $500. На 13−19 серпня експерт прогнозує ціну золота в діапазоні $4180−4560 за унцію. Щоденні коливання можуть становити $40−70 за унцію залежно від економічних, геополітичних та військових новин, передусім із Близького Сходу.

Після періоду застою, коли срібло опускалося до $55−57 за тройську унцію, його ціна почала поступово зростати. На момент запису відео вона становила близько $66 за унцію. На 13−19 серпня експерт прогнозує для срібла коридор $62−72 за унцію, а щоденні коливання і межах $2−3,5 за унцію.

Підтримка гривні

На українському валютному ринку одним із ключових факторів залишатимуться інтервенції Національного банку. Регулятор, за прогнозом Козирєва, продовжить щодня продавати долари на міжбанку, щоб закривати дефіцит валюти. У період 13−19 серпня НБУ може витратити на підтримку гривні $800 млн-1,22 млрд.

Останніми тижнями Нацбанк витрачав на підтримку курсу понад $1 млрд резервів щотижня. Експерт називає такі суми значними, однак зазначає, що за наявних міжнародних резервів вони поки залишаються прийнятними.

Козирєв очікує, що ситуація на валютному ринку залишатиметься під контролем НБУ, а значних курсових стрибків не буде.

Нові ліміти НБУ

З 11 серпня почали діяти підвищені ліміти НБУ за низкою операцій населення та бізнесу. Вони також впливатимуть на валютний ринок. Зокрема, ліміт на купівлю валюти громадянами на валютні картки збільшили з 50 000 до 200 000 грн на місяць. Це може дещо збільшити попит на валюту з боку клієнтів, які мають офіційні кошти на рахунках.

Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном збільшили зі 100 000 до 200 000 грн в еквіваленті на день. Для банків це означає необхідність забезпечувати клієнтів більшими обсягами готівкової валюти та, відповідно, завозити її з-за кордону. На першому етапі це може створити додатковий попит на готівкову валюту.

Водночас експерт не очікує глобального ажіотажу. Після того як клієнти звикнуть до нових лімітів, ситуація має перейти у звичайний робочий режим.

Ще одним фактором для ринку стануть бюджетні платежі бізнесу. Із 15 серпня компанії почнуть сплачувати податки та інші платежі до бюджету. Це традиційно збільшує пропозицію валюти на міжбанку з боку експортерів і може підтримати гривню.

Водночас активні обстріли портової, складської та іншої інфраструктури України негативно впливають на експорт. Через це можуть скорочуватися обсяги валютної виручки, яка надходить на рахунки експортерів і згодом продається на міжбанку.

Яким буде курс долара та євро 13−19 серпня

На міжбанку експерт прогнозує курс долара в межах 44,60−45,10 грн/$. Для безготівкового євро прогнозний діапазон становить 51,50−52 грн/€.

На готівковому ринку в перші дні після підвищення лімітів НБУ можливе певне збільшення попиту на валюту. Однак експерт очікує, що цей ефект буде ситуативним і згодом послабиться.

У період 13−19 серпня банки та обмінники фінансових компаній працюватимуть із такими діапазонами:

долар у банках (купівля та продаж) — 44,40−45,25 грн/$;

долар в обмінниках: 44,50−45,15 грн/$;

євро в банках: 51,25−52,25 грн/€;

євро в обмінниках: 51,45−52,20 грн/€.

Дивіться повний прогноз фінансового експерта Олексія Козирєва на YouTube-каналі «Мінфін»:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.